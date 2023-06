Por la falta de planeación de las entidades encargadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con corte al 20 de junio más de 690.000 niños, niñas y adolescentes estaban afectados para recibir sus alimentos, según un balance de la Contraloría General de la República.



(Lea también: Extinción de dominio a bienes de red que comercializaba alimentos vencidos por el PAE).



El organismo de control señaló, de un lado, que actualmente más 223.000 niños están sin servicio de PAE, de los cuales 16.300 pertenecen a población indígena; adicionalmente, más de 299.474 menores de edad estaban en riesgo de que les suspendieran la comida este 30 de junio.

Facebook Twitter Linkedin

PAE en Huila Foto: Gobernación del Huila

Todo esto se daría por la terminación de los contratos del PAE en algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Estas afectaciones se presentan tanto en el PAE mayoritario -el que está en casi todo el país- como en el PAE indígena.



En cuanto a la situación en el PAE mayoritario, un ejemplo de la situación es lo que ocurre con la ETC Antioquia, que suspendió el 9 de junio la operación del servicio debido a que no se suscribieron nuevos convenios interadministrativos para garantizar la continuidad de la operación del programa, lo cual está afectando a más de 30.000 niños, niñas y adolescentes.



(Le puede interesar: ¿Por qué 800.000 niños están en riesgo de quedarse sin alimentación escolar?).



Así mismo, la ETC Chocó suspendió la atención también desde el 9 de junio, debido a la culminación de los contratos, con una afectación de más de 98.000 niños, niñas y adolescentes. La ETC Meta culminó el día 16 de junio el contrato, afectando a más de 79.048 beneficiarios.



También se genera una alerta, debido a que varias Entidades Territoriales Certificadas que prestan el servicio a población mayoritaria culminan sus procesos contractuales del PAE en el mes de junio, entre las cuales se encuentran las ETC Boyacá, Riohacha, Bolívar y Pasto, por lo cual se verían afectados más de 299.474 niños, niñas y adolescentes.



Frente a la situación del PAE indígena, la Contraloría advirtió sobre la ETC Riohacha, que culmina su proceso contractual el 25 de junio, poniendo en riesgo a más 4.000 niños, niñas y adolescentes; lo mismo pasa con la ETC Cauca, que finalizó su operación del PAE el 16 de junio y por ello hay afectaciones para tres operadores que prestan el servicio en los resguardos de Guachicono, Guadualito y Concepción, dejando a más de 1.300 beneficiarios sin servicio. Así mismo, la ETC Magdalena suspendió la operación desde el 21 de marzo y desde esa fecha más de 99.700 estudiantes no están recibiendo la alimentación escolar.



(Más notas: Nuevo proceso de elección no debe empezar de cero: excontralor Carlos Rodríguez).



Del mismo modo, corre riesgo de no prestación del servicio PAE la ETC Tumaco, que suspenderá el 31 de julio la operación del programa porque el municipio dice que no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad de la operación durante el segundo semestre, dejando a más de 35.082 estudiantes sin servicio.



La última alerta de la Contraloría es por la ETC Caquetá, que tenía contrato hasta el 14 de junio y no cuenta con el dinero para culminar el calendario escolar, viéndose afectados más de 38.541 niños, niñas y adolescentes.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: