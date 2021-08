PAE: encuentran comida podrida, ratas y electrodomésticos dañados

En una semana de inspección a distintas instituciones educativas del país, la Contraloría General de la República ha encontrado, en la mayoría de lugares, un balance negativo del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



Las fallas van desde el hallazgo de comida podrida que se entregaba a los menores, hasta electrodomésticos necesarios para su atención que no sirven, y roedores e insectos en los comedores.



Si bien hasta ahora no ha entregado un balance completo, el órgano de control ha mostrado, con fotos y videos, varias de las falencias que ha encontrado en escuelas en Magdalena, Bolívar, Putumayo, Córdoba, Boyacá, Atlántico, Quindío y Antioquia.



Por ejemplo, en Cotorra, Córdoba, se encontró una escuela con instalaciones en total deterioro y sin las condiciones mínimas para que los niños reciban la alimentación del PAE, además, en el departamento se evidenciaron retrasos en la entrega de raciones alimenticias para entregar en casa.



Incluso, uno de los profesores de un colegio en San Antero indicó que todos los días ve a niños que llegan a estudiar sin haber desayunado y quienes muchas veces se alimentan de frutos que recogen en la zona, como guayabas y mangos.



En Mocoa, tras una visita a la bodega del PAE en Putumayo, se encontró que estaba desabastecida, pues solo había arveja y panela, y en una institución en Puerto Asís, aunque los niños ya están yendo presencialmente a clase, los alimentos del PAE se los siguen dando con raciones para preparar en casa. En este departamento no hubo PAE para los niños durante el primer semestre de este año.

Uno de los casos más preocupantes divulgados esta semana tiene que ver con el hallazgo de roedores en el comedor y cafetería de la Institución Educativa Distrital Rodrigo Bastidas, en Santa Marta, Magdalena, departamento en el que además se evidenciaron retrasos de más 20 días en la entrega de las raciones para preparar en casa y desabastecimiento de varios productos, como azúcar, cereales y grasas, necesario para atender a más de 48 mil beneficiarios de las raciones para preparar en casa.



La directora de la Oficina de Planeación de la Contraloría, Vanessa Varón Garrido, comentó al respecto: “Evidenciamos con gran preocupación que la zona de comedores y cafetería, donde los niños vienen a recibir sus raciones, se encuentra en abandono total, está llena de roedores, insectos y comida en descomposición”.



Comida en descomposición también se encontró en Cartagena, en la Institución Educativa La Gaviota, donde a los niños les daban mangos y bananos podridos.



El contralor delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Rafael Morales, cuestionó: “¿Cómo un niño se va a comer un mango completamente podrido?, y además, encontramos una bolsa de pan que tiene una etiqueta con un gramaje inferior a lo que está establecido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no ocurra”.



En Atlántico, por su lado, se hallaron cocinas en colegios de Soledad y Barranquilla en las que, por no utilizarse, el menaje de las cocinas se dañó, como es el caso de neveras y congeladores que presentan fallas al ser reconectados. Otro caso de menajes incompletos y refrigeradores que no están acondicionados para usarse en los colegios se detectó en Guaviare, donde además hay problemas para entregar a los estudiantes la comida caliente.

En varias instituciones se encontró infraestructura deficiente y electrodomésticos dañados. Foto: Contraloría

El Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, habló sobre la situación de Guaviare, en donde visitaron cinco colegios en el área urbana y uno en un resguardo indígena.



“El departamento no está preparado para la entrega de las raciones calientes; si bien hay avances en las cocinas y comedores, no hay una adelanto importante porque no hay menajes completo ni se pueden usar los refrigeradores, que son a 220 voltios, porque todos los colegios son a 110 voltios; hemos también encontrado que algunas infraestructuras se han pagado con recursos de regalías, a lo cual le haremos seguimiento”, dijo.



Por otra parte, en Quindío el programa está suspendido desde el 1°. de agosto en todos los municipios, menos en Armenia, porque la licitación correspondiente está en proceso.

En ese departamento el órgano de control también advirtió que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, adscrita al Ministerio de Educación, no ha girado los recursos, lo cual podría retrasar los procesos de contratación.



La contralora delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, contó que en visita realizada con el gobernador se estableció que la licitación para el segundo semestre del PAE se inició el 15 de julio y la fecha de entrega de la primera ración es 11 de octubre, “lo que significa que durante los meses en agosto, septiembre y los primeros días de octubre los niños no recibirán la ración de comida lo que nos genera una gran preocupación y le seguiremos realizando seguimiento”.



También en riesgo de quedarse sin el PAE están 13.000 niños en Yopal, Casanare, pues el 26 de agosto terminó el contrato de suministros y los menores se quedarían sin cobertura por más de 15 días, según denunció el contralor delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes, quien le hizo un llamado al gobierno municipal “para que de manera expedita realice todas las gestiones para que los niños no queden sin alimentación escolar”.

Otra de las situaciones encontradas tiene que ver con menos raciones servidas que las programadas. Esto se evidenció en La Guajira, en la Institución Almirante Padilla, en Riohacha, que semanalmente presupuestan y certifican alrededor de 610 raciones diarias, pero solo sirven unas 500.

También se detectaron mejoras y cumplimientos

Aunque el panorama encontrado no es muy positivo, la Contraloría también destacó que las alertas han servido. Tras el hallazgo de fruta descompuesta en la Institución Educativa Tomás Vásquez Rodríguez del municipio de Paipa, Boyacá, la secretaria de Salud del municipio dirigió una comunicación al representante legal del operador del PAE, le devolvieron 549 naranjas, y se le pidió la reposición inmediata de estas.

Miles de niños en el país reciben alimentación por cuenta del PAE. Foto: archivo particular

De otro lado, también hubo algunos casos en los que el programa de alimentación sí funcionaba correctamente. El órgano de control destacó que la repartición de alimento escolar en el Inem José Félix de Restrepo, de Medellín, funciona en óptimas condiciones, según concluyó el vicecontralor, Julián Mauricio Ruiz.



Lo mismo en Manizales, donde el contralor delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos David Castillo, dio un parte positivo sobre el funcionamiento del PAE luego de verificar que en las instituciones educativas que visitó en esta ciudad los alimentos entregados a los niños cumplen con las minutas y parámetros del Ministerio de Educación.



Frente a las advertencias lanzadas esta semana por la Contraloría, el gobierno ya respondió que el PAE “avanza en un proceso de transición ante el retorno a la presencialidad" y que tuvieron una reunión para "ofrecer las claridades y comprensiones de la etapa en que se encuentra cada Secretaría en materia del PAE para hacer la debida valoración.



Además, el Ministerio de Educación expuso que semanalmente publica en su página web un informe que da cuenta de la ejecución del PAE en cada una de las entidades territoriales certificadas.

Más allá de esto, y si bien la Contraloría no ha entregado el balance completo de lo encontrado ni de las medidas que tomarán frente a ello, la lupa al PAE viene desde antes y hasta la fecha, en todo el país, hay 153 procesos de responsabilidad fiscal por un valor que supera los 47 mil millones de pesos por irregularidades en el programa. Además, se adelantan 34 indagaciones preliminares por $1.471 millones.



justicia @eltiempo.com