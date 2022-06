Aunque han pasado 135 días desde que los niños del país volvieron a las aulas, con el inicio del año escolar, hay 343.458 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no están recibiendo la alimentación a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



La Contraloría, que hizo la advertencia, señaló que dos entidades territoriales certificadas (ETC) -municipios y departamentos que pueden administrar el servicio educativo en sus jurisdicciones-, puntualmente Magdalena y Sincelejo, aún no reportan el inicio de la prestación del servicio.



"Hablamos puntualmente de dos entidades territoriales, Magdalena y Sincelejo, donde luego de 135 días del inicio de la jornada escolar aún no se reporta el inicio del programa. En este caso encontramos una afectación de cerca de 191.000 niños, comprometiéndose recursos en el orden de 34.000 millones de pesos", expuso Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana.



Para el caso de Magdalena, se estarían afectando más de 140.751 estudiantes que aún no han recibido alimentación escolar, a pesar de que se dispone de una asignación presupuestal del Ministerio de Educación de 25.688 millones de pesos para la vigencia 2022.



Y en Sincelejo, detallló el órgano de control, hay 50.717 estudiantes afectados pese a que la entidad tiene una asignación presupuestal por 8.404 millones de pesos para este programa.



A estos casos de no iniciación del PAE se suma que desde mayo están suspendidos los servicios de alimentación en las ETC Cartagena (Bolívar), Chía (Cundinamarca), Ciénaga (Magdalena), Pitalito (Huila) y Puerto Nariño (Amazonas). Por esas suspensiones se estarían afectando al menos a 151.990 menores de edad.



"En algunas entidades territoriales se encuentra suspedido el servicio, donde se está afectando el compromiso de recursos en el orden de 23.000 millones de pesos", dijo Pineda.

Las verificaciones en Amazonas

En el caso puntual de Amazona, las Contraloría adelanta en esta semana un seguimiento especial a través de las contralorías delegada para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Recreación y Deporte, y la de Participación Ciudadana, que verifican por qué la Gobernación suspendió el servicio de alimentación en el 80 por ciento de Puerto Nariño.



Además, a propósito de la visita del organismo a Amazonas, se dio a conocer que como resultado de una auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y transferencias del Ministerio de Educación, se encontraron 22 hallazgos administrativos en el departamento, y 4 más en su capital Leticia.



Entre los hallazgos a nivel departamental, siete tienen presunta incidencia fiscal por alrededor de $5.100 millones y se relacionan con el Programa de Alimentación Escolar.



Hay 17 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y tres serían de carácter penal. Además, hay cinco hallazgos con otras incidencias que serán trasladados a las entidades competentes en cada caso.



De los hallazgos solo de Leticia, tres tienen presunta incidencia disciplinaria, uno es de carácter penal y uno más da pie a solicitud de un Proceso Administrativo Sancionatorio.

Procuraduría alerta por la situación en Cartagena

De otra parte, en los últimos días la Procuraduría General le ha hecho seguimiento especial a la situación del PAE en Cartagena, de hecho interpuso una tutela que resultó en un fallo de segunda instancia que ordenó a la administración distrital adoptar, en 48 horas, las medidas técnicas, administrativas y financieras pertinentes para garantizar la continuidad del PAE a 85.000 estudiantes de 90 colegios oficiales de la ciudad.



Entre los argumentos expresados por el Ministerio Público en su tutela están los reiterados incumplimientos de los operadores del programa: Unión Temporal Cartagena Exprés y Por los Niños de la Heroica, en la entrega de los paquetes alimentarios en las instituciones educativas.



