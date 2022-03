Con corte al 28 de marzo de este año, cerca de un millón de estudiantes en el país aún no han comenzado a recibir la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque en once entidades territoriales no se ha dado inicio al programa.



Así lo advirtío la Contraloría General, que hace un seguimiento permanente a este programa y que reporta que, a la fecha, las entidades territoriales de Buenaventura, Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre tienen retrasos.



De acuerdo con la entidad, en visitas se evidenciaron falencias en las condiciones de infraestructura requerida para la entrega de alimentos, así como la falta de menaje en las sedes educativas

Según el seguimiento de la Contraloría, el retrado en Buenaventura completa 70 días, mientras que en las otras 10 entidades es superior a dos meses.



Además de la alerta por los sitios donde no ha comenzado el PAE, hay otras advertencias porque en 10 Instituciones Educativas de cinco entidades territoriales se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitarias debido a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en las raciones de PAE recibidas.



También está puesta la lupa sobre otras cinco entidades que, pese a que reportaron el inicio en el territorio, no tienen el PAE operando en un 100% la prestación del servicio, estas son Antioquia, en donde hay 16 municipios donde se han declarado desiertos los procesos de contratación; Cauca, donde inició el PAE Indígena pero aún está en proceso de contratación el PAE mayoritario; Chocó, en donde inició el programa solo en 26 de los 29 municipios y el PAE indígena está operando solo en dos de los tres contratos.



También Cundinamarca, donde se comenzó el PAE para 104.373 beneficiarios pero está en proceso de contratación el PAE para 93.617 beneficiarios más; y Boyacá, que reporta la no operación en los municipios Gachantivá, Pajarito, Viracachá, Ramiriquí, Tibaná, Boyacá, Páez y La Capilla.



“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas, realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó sobre estos hallazgos el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.



Resultados del seguimiento

En el seguimiento que ha adelantado el órgano de control se hicieron, entre enero y febrero de este año, visitas a más de 150 instituciones educativas en el país en las que se corroboró que en el 34 por ciento de la muestra (51 IE) no se estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.



Así mismo, se verificó que había condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16% de las instituciones (24) no cuentan con cocina, el 26 por ciento (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15 por ciento (22) carecen de comedor y el 22 or ciento (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.



Así mismo, en el seguimiento se indentificó que 20 entidades territoriales presentan prontas fechas de caducidad en la contratación para la operación del programa en la actual vigencia.



Por todo esto, el contralor Pineda hizo un llamado a las entidades territoriales para que "atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pues el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de este organismo de control”.

