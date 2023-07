Ad portas de que sea sentenciado en Estados Unidos, en donde ya aceptó cargos por narcotráfico, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue el máximo jefe del ‘clan del Golfo’, empezó una pelea jurídica no frente a la condena que recibirá, sino por las condiciones de reclusión que tiene en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en Brooklyn, Nueva York.



Ante la Corte del Distrito Este de Nueva York la defensa del capo, extraditado en 2022, radicó una moción para que le quiten las medidas administrativas especiales (SAM, en inglés) que han implicado que esté “en el más duro confinamiento solitario”, pues no puede hablar con nadie y no le apagan la luz de la celda.



“El sr. Úsuga está sujeto a terribles condiciones de encarcelamiento”, dijo su defensa, que ha enviado dos peticiones pidiendo que le quiten las SAM, según registros de la rama judicial estadounidense conocidos por EL TIEMPO.



Apartado de las cartas enviadas por la defensa de 'Otoniel' pidiendo que le quiten las medidas administrativas especiales en la reclusión

La primera petición la radicó el 2 de junio su abogado Alexei Schacht, y la complementó el 10 del mismo mes, mediante una carta de 4 páginas en la que dice que el motivo por el que en principio le impusieron las SAM fue que podría intentar matar o amenazar a los testigos.



Pero su defensa cita que como él se declaró culpable, no hay un juicio ni testigos “y lejos de querer castigar a los que fueron testigos en su contra, mantiene cariño por algunos de ellos e incluso los ha ayudado de diversas maneras, incluso pagando los honorarios legales de uno de los principales testigos en su contra, a quien instó a decir la verdad”, se lee.



En la misma carta dice que ‘Otoniel’ ha aceptado plena responsabilidad por sus actos y quiere quedar libre legalmente lo más pronto posible, por lo que ha tenido un comportamiento ejemplar en prisión, “como anécdota, todo el personal de la unidad SAM lo trata con respeto y casi con cariño porque se porta muy bien. Cualquier comportamiento violento de su parte en este punto le garantizaría esencialmente una cadena perpetua o la pena de muerte. Él es inteligente y no quiere eso”.

Cualquier comportamiento violento de su parte en este punto le garantizaría esencialmente una cadena perpetua o la pena de muerte. Él es inteligente y no quiere eso: Defensa de 'Otoniel' FACEBOOK

Para la defensa, la afirmación del Departamento de Justicia de que intentaría escapar de prisión es infundada y citó que en su captura en Colombia, ‘Otoniel’ “básicamente apareció de entre los matorrales y se entregó a las autoridades. Así que este no era ni es un hombre que huye (...) Más ridícula es la idea de que intentaría cometer actos de violencia en Estados Unidos, algo que nunca hizo, ni siquiera siendo jefe del Clan del Golfo”.



La respuesta del Gobierno norteamericano llegó el 23 de junio, pidiéndole a la juez Dora L. Irizarry que no apruebe la petición de ‘Otoniel’.



En un documento de 24 páginas el fiscal Breon Peace señaló que esa corte no tiene competencia para tomar una decisión sobre las SAM porque ‘Otoniel’ no ha agotado los recursos administrativos, pero especialmente, manifestó que las medidas extremas de reclusión que tiene son apropiadas pues hasta su captura, “el imputado era el líder supremo del clan del Golfo (CDG), uno de los grupos criminales más violentos y poderosos del narcotráfico en el mundo”.

Momento de la captura de Otoniel, en 2021.

Añadió que bajo la dirección del acusado, el ‘clan’ utilizó el secuestro, la tortura y el asesinato para vengarse de aquellos considerados desleales y para silenciar a los posibles testigos. “Dado el historial extraordinariamente violento del acusado y su condena penal, sigue existiendo un riesgo sustancial de que las comunicaciones del acusado con el CDG y otros terceros puedan resultar en la muerte o lesiones corporales graves a otras personas, incluidas las personas que el acusado cree que ayudaron en la investigación del gobierno en su contra y que iban a servir como posibles testigos”.

Dado el historial extraordinariamente violento del acusado y su condena penal, sigue existiendo un riesgo sustancial: Fiscalía de EE. UU. FACEBOOK

Ante la negativa, su defensa insistió y el 29 de junio le reiteró a la Corte que es claro que ‘Otoniel’ tiene un historial criminal en su pasado, pero que su tratamiento carcelario, teniendo en cuenta que ha aceptado cargos y tenido buen comportamiento, es arbitrario.



Señaló que, a diferencia del excapo, los 5 a 8 reclusos que hay en la unidad SAM del MDC son culpables de mala conducta grave posterior al arresto, como poseer material de abuso sexual infantil; o son personas que niegan su responsabilidad y son “enemigos comprometidos de Estados Unidos”, como un militante de Isis.



“La Oficina de Prisiones (BOP) ni siquiera lo lleva a recibir atención médica sin una orden judicial. La noción de que le permitan de alguna manera llenar un formulario en inglés sin ayuda (no se le permite hablar con otros reclusos y no puede tener contacto físico con sus abogados, por lo que no podemos llenar formularios por él), y que la BOP puede luego darle lo que pide, es absurda”, se lee.

Alias Otoniel detenido en Colombia, antes de su extradición.

El documento añade que si bien la luz de su celda deben apagarla todas las noches, “eso es fortuito y los guardias con frecuencia lo olvidan o, por cualquier motivo, no lo hacen. Hay dos luces separadas en su celda y generalmente solo apagan una; de esa manera, a menudo está en una caja brillantemente iluminada durante días seguidos”, se lee.



También dice su abogado que ni él ni su defensa han violado las SAM por transmitir “su mensaje a sus hijos de que los ama y quiere que se cuiden entre sí. Si eso es una violación de las SAM, realmente equivaldría a un castigo cruel e inusual”.



Por el momento no se conoce una decisión sobre el cambio en las condiciones de reclusión, pero el tema debería quedar zanjado pronto, ya que para las próximas semanas está programado que tanto la defensa como la Fiscalía radiquen sus argumentos de cierre en el expediente, exponiendo la condena que piden para el exjefe criminal; con base en ello y en todas las pruebas del proceso, la juez dictará la sentencia en los próximos meses.

