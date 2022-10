Este viernes, ante el Juzgado 7 Penal de Circuito de Medellín, continúa la audiencia preparatoria de juicio en uno de los procesos que se siguen contra Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exjefe del 'clan del Golfo', quien asiste virtualmente a la audiencia desde la prisión en la que está detenido en Estados Unidos.



(Lea también: 'Otoniel': abogado pidió anular proceso que está a un paso de llegar a juicio).



La juez del caso comenzó por negar la petición de nulidad que el jueves había hecho la defensa de 'Otoniel', pues su abogado señalaba que se había vulnerado el debido proceso por un cambio que hizo la Fiscalía entre la imputación y el escrito de acusación.



(Más notas: Golpe a la fortuna de 'Otoniel': así va la cacería de los bienes del capo).

Según el abogado Jorge Luis Gutiérrez , el fiscal retiró irregularmente de la acusación el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico que se había imputado antes; el mismo jueves el fiscal Mario Burgos le recordó que lo que se cambió entre el momento de la imputación y el de la acusación fue el fin de ese concierto para delinquir. "La Fiscalía lo que buscó fue aclarar, no eliminar el cargo" pues no había suficientes elementos para llevarlo a juicio por ese fin de narcotráfico en ese cargo, sostuvo el ente acusador este jueves.



Al respecto, la juez señaló no solo que no se evidencia una vulneración de los derechos de alias Otoniel, sino que en el pasado, en el momento de la formulación de acusación, el entonces abogado del capo nunca manifestó la supuesta causal de nulidad que ahora trajo su nuevo abogado, pese a que ese hubiera sido el momento procesal para hacerlo.



(Puede interesarle: La pelea de 'Otoniel' para que lo atienda un especialista en cárcel de EE. UU.).



La juez ratificó entonces "que el actuar de la Fiscalía en la audiencia de acusación fue acertado" y añadió que está fuera de contexto la expresión que hizo el abogado de 'Otoniel' de que lo había "sorprendido" el cambio que hizo la Fiscalía a la acusación, puesto que tiene el escrito de acusación y su adición desde antes.



Ante la decisión de negar su petición de nulidad, la defensa indicó que se opondría legalmente a la misma y pidió un receso de 25 minutos para organizar su argumentación en ese sentido. La audiencia se suspendió hasta las 10:10 de la mañana.

Lea otras notas de Justicia: