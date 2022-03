Las versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel', capturado el 23 de octubre del año pasado y quien era considerado como el narcotraficante más buscado del país, se han convertido en una 'papa caliente' y hoy tienen al director de la Policía Judicial (Dijín), el general Fernando Murillo, citado a rendir descargos por desacato.



La JEP alega que no hay garantías para 'Otoniel', de cara a lo que pueda declarar contra integrantes de la Fuerza Pública, mientras que la Policía alude temas de seguridad. ¿Cuál es la situación?



(Por contexto, le sugerimos leer: Por trabas en versión de 'Otoniel', JEP abre desacato al director de Dijín)

EL TIEMPO conoció que la semana pasada se reunieron en la JEP la magistrada al frente de las audiencias, tres magistrados auxiliares y el director de la Dijín. Durante el encuentro las partes expusieron sus puntos de vista y lograron un acuerdo.



"Que durante las audiencias 'Otoniel' rindiera su testimonio sin el chaleco antibalas, el casco de protección y las esposas de las manos. Pero las esposas de los pies no se le retirarían", dijo a este diario una fuente cercana al caso.



(Lo invitamos a leer: 'Alto, soy 'Otoniel', no me maten': detalles inéditos de su captura)



La JEP insistió en la reserva de la información y reiteró que no había garantías para que el otrora jefe del 'clan del Golfo' hablara con tranquilidad "de militares y policías involucrados en actividades irregulares si había presencia de uniformados", dijo la fuente.



Frente a este tema, acordaron que 'Otoniel' sería vigilado desde afuera por dos uniformados, a través de una puerta de vidrio, "ya que es considerado de alta peligrosidad" y había la orden de no perderlo de vista.



(Le sugerimos leer: JEP dicta medidas cautelares para garantizar versiones de 'Otoniel')



De acuerdo con la fuente, aunque los uniformados tendrían visual de la audiencia, no alcanzarían a escuchar la misma.

El martes, explicó la fuente, la JEP suspendió la audiencia porque a Úsuga David no se le retiraron las esposas de los pies y porque los uniformados estaban afuera de la sala de audiencia, que no está adecuada para ese tipo de diligencias.



(Le sugerimos leer: ‘Exigimos garantías’: comisionado de la Verdad que entrevista a ‘Otoniel’)



Tras un nuevo cruce de comunicaciones, la Policía le recordó a la JEP que habían acordado los dos ítems mencionados y la audiencia se realizó el miércoles en las instalaciones de la Dijín donde se encuentra recluido el capo.

La seguridad de la integridad de 'Otoniel'

La fuente también señaló que aunque se lea como "una realidad fantasiosa", a 'Otoniel' lo escuchan en versión en un tercer piso, y el temor de la Policía, por el que no aceptan que se le retiren las esposas de los pies, es que se lance por la ventana.



Por esa ruta podría buscar una vía de escape a la calle o hasta el suicidio. En el país se han visto casos como el de la excongresista Aida Merlano que escapó por una ventana de un segundo piso.



"En situaciones similares se ha conocido de casos en Medellín, en Bogotá, donde los sindicados se han lanzado por la ventana para suicidarse y así eludir a la justicia", señaló.



(Lo invitamos a leer: Habló 'Otoniel': esto dijo sobre generales vinculados a 'falsos positivos')



Otra situación que se puede registrar es que 'Otoniel' tome algún elemento como un lápiz o un lapicero e intente agredirse, "o lo que es peor, que tome un rehén", dijo la fuente.



De hecho, mencionó que durante el traslado interno por las instalaciones de la Dijín de alias Otoniel, desde su celda a la sala de audiencia, se ubican 150 comandos en los alrededores y tanquetas, "es un hombre al que consideran de alta peligrosidad", puntualizó.



(De seguro le interesa leer: Así fue como dos amigos planearon la detención del hombre que los robó)



Sobre la reserva de la información, la fuente afirmó que a las audiencias se conectan varias personas -procuradores, víctimas, la defensa -y que cualquiera puede filtrar la información, al destacar que cada versión de 'Otoniel' se ha filtrado y se han conocido, por ejemplo, los nombres de los generales mencionados por el procesado.



De igual forma, este diario consultó con la Policía Nacional que señaló que solo se están cumpliendo con los protocolos emitidos por el Inpec para la vigilancia de los internos.

Otras noticias de la sección Justicia:

-Inspector de la Policía pidió la baja y se va de la institución





- Fuga de 'Matamba': EE. UU. pidió en extradición a guardias que participaron



En Twitter: @JusticiaET