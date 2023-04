En una audiencia del pasado 27 de marzo realizada ante la juez Dora Irizarry, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en la que el exjefe del ‘clan del Golfo’ Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, volvió a pedir atención médica en prisión, llamó la atención la queja firmada por el cónsul de Colombia en Nueva York que se presentó en la diligencia.



“Solicitamos respetuosamente que al señor Úsuga se le brinde el tratamiento médico adecuado para diagnosticar su condición y tratarla, evitando que su salud se deteriore aún más”, se lee en la misiva, conocida por EL TIEMPO.



Carta de cónsul de Colombia en Nueva York pidiendo artención médica para 'Otoniel'. Foto: Archivo particular

Los registros judiciales de Estados Unidos señalan que desde hace meses el capo del narcotráfico, que en enero aceptó cargos en ese país, está pidiendo que le hagan una revisión y diagnóstico médico en el Metropolitan Detention Center (MDC), en donde está detenido, pero solo le han dado medicamentos para el dolor.



En la citación para la audiencia del 27 de marzo, la juez ya advertía que esto no se había hecho: “El personal del MDC, el Gobierno y los representantes del Servicio de Alguaciles de los EE. UU. deberán estar preparados para abordar por qué no deben ser declarados en desacato por el incumplimiento total de las múltiples directivas anteriores de este Tribunal para proporcionar al acusado pruebas de diagnóstico reales, no solo prescripción de analgésicos".



La juez añadía: "Es evidente que el MDC no ha cumplido ninguno de los plazos propuestos, incluida la realización de radiografías que se le tomarían al Acusado en el MDC, lo que se suponía que debía hacerse en diciembre. Además, de acuerdo con la correspondencia por correo electrónico proporcionada por el Acusado en su petición más reciente de tratamiento médico, a él debían hacerle pruebas de diagnóstico para finales de febrero, lo que tampoco ocurrió”.



Y ya durante la audiencia de la semana pasada fue que salió a colación la carta firmada por el cónsul Andrés Mejía Pizano, pues uno de los representantes del departamento legal del MDC, que fue el que recibió la misiva, la compartió con las demás partes.



Alias Otoniel abordando el avión en el que fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

El documento, en un tono respetuoso, comienza diciendo que en visitas realizadas por funcionarios consulares al señor Dairo Antonio Úsuga David, él “les ha manifestado en reiteradas ocasiones que padece un dolor crónico continuo”, también les ha dicho que el dolor ha persistido durante todo su periodo de encarcelamiento y que por sus condiciones de reclusión con Medidas Administrativas Especiales, “su acceso a la atención médica adecuada es aún más limitado”.



Luego de esto, el cónsul señala que han compartido con el abogado de ‘Otoniel’ sus “preocupaciones sobre su necesidad de atención médica especializada desde agosto de 2022. En nuestra visita reciente al Sr. Usuga el 7 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha nos sorprendió saber que no se habían programada más pruebas para diagnosticar su condición”.



Y por ello, culmina pidiendo que al exjefe del ‘clan del Golfo’ se le brinde el tratamiento médico adecuado para diagnosticar su condición y así poder tratarla.



Tras la audiencia, la juez Irizarry ordenó nuevamente que se le practiquen a ‘Otoniel’ las pruebas necesarias y le ordenó a los médicos que estas se programen de manera expedita. Además, se ordenó al Gobierno estadounidense enviar a la corte, a más tardar el 28 de abril, un informe sellado sobre el estado del tratamiento médico dado a Úsuga.

