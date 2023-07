“¿Desean aceptar de manera libre y voluntaria los cargos imputados por parte de la Fiscalía?”.

Esta fue la pregunta que la jefa del Juzgado 42 de control de garantías les hizo a Óscar Iván Zuluaga y a David Zuluaga por el caso Odebrecht en el cual se han visto salpicados.



La Fiscalía, en el caso de Óscar Iván Zuluaga, le imputó falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez, el delito de fraude procesal.

No obstante, tras varias horas de audiencia, tanto el padre como el hijo decidieron no aceptar los cargos.



“Su señoría, no acepto los cargos”, respondió Óscar Iván Zuluaga, quien hundió los labios reiteradamente cuando anunciaba su decisión.



Posteriormente, David Zuluaga, muy serio, dijo: “Señora juez, no acepto los cargos”.

A padre e hijo los investigan por el presunto ingreso irregular de 1,6 millones de dólares de Odebrecht, este dinero no fue reportado en las cuentas de su campaña a la presidencia en el 2014. Además, dicho rubro, se habría usado para pagar los honorarios del publicista ‘Duda’ Mendoça.



Durante la diligencia, el fiscal Andrés Palencia explicó que los señalamientos en contra de los Zuluaga nacen de interrogatorios, documentación recogida por agentes judiciales, así como los reportes del CNE tras la campaña de 2014, los cuales vienen siendo verificados por la Fiscalía.

Óscar Iván Zuluaga. Foto: Fiscalía

Insistió que para la Fiscalía "hubo un pacto de silencio para que no se supiera el origen ilícito del dinero y su cuantía".



Como los Zuluaga no aceptaron los cargos, el proceso seguirá en juicio y se adelantarán audiencias en las que se presentará la evidencia y testimonios con los cuales cuenta la Fiscalía. De otro lado, la defensa podrá presentar los argumentos para sostener su hipótesis de inocencia.



