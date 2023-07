Se acerca la hora cero para la imputación de cargos del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por supuestamente conocer de la entrada de 1.6 millones de dólares de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014 para pagar los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça.



Tras conocerse de la imputación, se revelaron audios que Daniel García Arizabaleta tenía guardados de conversaciones suyas con Zuluaga que revelan que este sí sabía de ese dinero. Ante ello, el excandidato renunció al partido Centro Democrático. ¿Qué sigue para él?

Según la Fiscalía, en 2014, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli.



"En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña", señaló la Fiscalía.



La entidad precisó que el giro de los 1.6 millones de dólares habría sido resultado de ese acuerdo y que este se habría hecho a una a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá.



"De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça", agregó la entidad.

Daniel García Arizabaleta y Zuluaga Arizabaleta. Foto: Archivo EL TIEMPO / EFE

Aunque la defensa de Zuluaga siempre fue que al asesor se le pagó directamente el dinero por sus servicios, García grabó sus conversaciones con el excandidato cuando el escándalo de Odebrecht salió a la luz.



Lo que hizo para salvarse a sí mismo, como en efecto le permitió llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía de Francisco Barbosa, es el foco del escándalo actual: las conversaciones reveladas por Semana indican que este Zuluaga no solo sabía, sino que estaba pendiente de verificar lo que los brasileños podrían declarar ante las autoridades.



“Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración, digamos bajo una notaría, extrajudicial, como se llama acá, o producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil”, dice uno de los apartados de los audios.



¿Qué caminos tiene Zuluaga?

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como 'Duda' Mendonça, fue asesor la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Foto: Foto: O Globo - GDA

Fuentes explicaron que Zuluaga no va a tomar una decisión sobre su proceso penal hasta que escuche la imputación de cargos. ¿Qué podría pasar?



El abogado penalista Camilo Burbano dijo que la primera opción de Zuluaga es aceptar los cargos endilgados. Esto lo puede hacer o en la imputación, al comienzo de la audiencia preparatoria de juicio o al inicio del juicio oral. Dependiendo la etapa, la rebaja de pena consecuente, sería de la mitad, hasta una tercera parte o hasta una sexta parte.



Otra opción, explica el abogado Francisco Bernate, indicó que también podría realizar acercamientos con la Fiscalía para lograr algún tipo de acuerdo. Y ahí tiene dos opciones, una de buscar un preacuerdo en la que se aceptan unos delitos y se obtienen beneficios a cambio de ello, como una pena menor.



Y la otra es alcanzar un principio de oportunidad en que tendría que delatar a terceros para conseguir un cese de la acción penal a su favor, lo cual, indican penalistas consultados, no parece una opción viable en este caso dado que, precisamente, una de las fuentes de la imputación serían los audios de García Arizabaleta que este entregó al conseguir para él un principio de oportunidad.

