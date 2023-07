En octubre de 2017, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación contra la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga de 2014 por presunto ingreso de dineros de la multinacional brasileña Odebrecht a esta.



Fueron seis votos a favor y dos en contra para la ponencia elaborada por el entonces magistrado Carlos Camargo, hoy defensor del Pueblo, la cual indicaba que no había pruebas concluyentes de que efectivamente se habían recibido recursos irregulares para la campaña del candidato uribista, que finalmente fue derrotado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña también estaba siendo investigada por la misma situación.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que desde antes de que el tribunal electoral tomara dicha decisión, la Fiscalía le había advertido sobre indicios de que dineros de Odebrecht habrían entrado a la campaña.



Un oficio del 10 de julio de 2017 enviado a Alexánder Vega, entonces presidente del CNE y hoy registrador nacional, da cuenta de que la Fiscalía recopiló varias piezas, entre las que estaba el interrogatorio a David Zuluaga como gerente de campaña de su papá.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

De acuerdo con el análisis de los agentes, en el caso de la campaña de Zuluaga, llamada ‘Mano firme corazón grande’, se le adjuntaron a Vega documentos que básicamente concluían, en primer lugar para la Fiscalía, que “Odebrecht destinó la cifra de 1,6 millones de dólares, relacionados con la citada campaña”. Y que la suma mencionada fue girada a favor de la compañía Topsail Holding, con base en Panamá, por medio de tres transferencias a una cuenta bancaria de Suiza.



Con ello, desde la entidad encargada de perseguir el delito en Colombia se compartió con el CNE el paquete de elementos que le permitieron concluir “certeramente que con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas”.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, entregó reporte sobre desplazamiento y confinamiento en Colombia. Foto: Defensoría

Esos documentos fueron entregados, dice el oficio de la Fiscalía, al despacho del entonces magistrado Carlos Camargo Assis, quien era el encargado de la investigación a la campaña de Zuluaga.



El caso volvió a revivir después de que Daniel García Arizabaleta, hombre de confianza del expresidente Álvaro Uribe y quien trabajó en la campaña de Zuluaga, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, que tiene en su poder una grabación que García le hizo a Zuluaga, en la que el alfil uribista habla del supuesto ingreso de plata de Odebrecht a su campaña.



“Usted tiene que saber manejar este caso (...). Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, se escucha a Zuluaga en un audio revelado el sábado por Semana.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...)”, dice el excandidato, que será imputado en los próximos días.



¿Qué pasó en el CNE? Mientras Vega guarda silencio, Camargo dio su versión a EL TIEMPO, y en ella resaltó que en su investigación hubo más de 110 actuaciones administrativas con elementos probatorios que les enviaron tanto la Procuraduría como la Fiscalía.

“Al señor Daniel Andrés García Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora aparentemente afirma. La decisión adoptada en su momento se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento. Cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia”, aseveró.



Ni Zuluaga ni el Centro Democrático se han referido al tema. Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró ayer, sin hacer una relación directa con los audios, que “en medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia”.



