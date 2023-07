Óscar Iván Zuluaga se presentó este lunes 10 de julio a la audiencia de imputación de cargos por el presunto ingreso irregular de 1,6 millones de dólares de Odebrecht, los cuales no fueron reportados en las cuentas de su campaña a la presidencia en el 2014. Esos dineros se habrían usado para pagar los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça.

(Lea: ¿Óscar Iván Zuluaga aceptará cargos para salvar a su hijo? Estos son los escenarios)

El escándalo tiene en el ojo del huracán a Zuluaga y, de hecho, ha tocado las fibras de su partido el Centro Democrático, quien se ha mostrado decepcionado por los hechos que vinculan al excandidato presidencial con el ilícito. El propio Álvaro Uribe, jefe máximo de la colectividad, manifestó su preocupación y agregó: “No puedo ocultar nuestro dolor por Óscar Iván, su señora, sus hijos, sus padres, una familia toda de trabajo y de una honorable y destacada trayectoria”.

Por estas investigaciones, Zuluaga renunció al partido Centro Democrático.

(Le recomendamos: Caso Odebrecht: Fiscalía lee los delitos contra Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga)

Una de las pruebas contundentes que tiene la Fiscalía contra Óscar Iván Zuluaga, y su hijo David Zuluaga, es un audio en el cual Daniel García Arizabaleta conversa con el excandidato y allí se revela que sí sabían de esos dineros de Odebrecht.



“Yo tendré que asumir toda la responsabilidad, si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para proteger a todos”, manifestó Zuluaga en un momento.

El impresionante cambio físico de Zuluaga



Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga. Foto: Fiscalía

En la diligencia, que se realiza de manera virtual, Óscar Iván Zuluaga sorprendió por su cambio físico, dejando a un lado la alopecia y con una barba frondosa, un look distinto al que se le conoció cuando fue ministro de Hacienda y candidato presidencial.



Por el escándalo en el cual está involucrado, Zuluaga dejó de aparecer en la vida pública desde que declinó su aspiración presidencial en el 2022. Según la revista Cambio, en los últimos meses se sometió a un implante de pelo, tratamiento cuyos efectos son evidentes.



(Además: Odebrecht: ¿Qué viene para David Zuluaga tras llamado a imputación?)



Fuentes cercanas al proceso han manifestado que hasta no escuchar la imputación, Zuluaga no tomará ninguna decisión. No obstante, se han escuchado versiones de que habría algún tipo de acuerdo en el que Zuluaga aceptaría cargos.



La Fiscalía está revelando sus cartas en el proceso. A Óscar Iván Zuluaga le imputarán los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez, el delito de fraude procesal.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga en audiencia por caso Odebrecht. Foto: Archivo particular





REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS