Por concusión, Óscar Iván Zuluaga denunció a exfiscal Montealegre

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá decidir sobre una denuncia que presentó la defensa del precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga contra el exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre.



Se trata de un recurso por la presunta comisión del delito de concusión. Según el bufete de abogados David Espinosa Acuña y Asociados, que representa a Zuluaga, este se interpuso "luego de que se revelara la solicitud indebida del exfiscal general a nuestro representado cuando era candidato presidencial en 2014".



Esto se relaciona con una respuesta que Zuluaga dio en una entrevista con María Isabel Rueda, publicada en este diario, en la que dijo que en una reunión a la que asistieron otras personas el exfiscal Montealegre le propuso un supuesto acuerdo en plena campaña presidencial.



"Después de que pasa la primera vuelta yo estuve en una reunión con el entonces fiscal Montealegre, y hay testigos de ese encuentro porque yo lo hice a través de mi abogado Jaime Granados, ante un ofrecimiento que me llegó; y en esa reunión, óigame bien, Montealegre me propuso que por qué no le decía yo a Uribe que frenara su denuncia sobre de los doce millones de dólares en la campaña del 2010, en aquella investigación en que se involucró a JJ Rendón, y que él, a cambio, congelaba la investigación contra mí por lo del hacker hasta que pasaran las elecciones, para que estas pudieran transcurrir con normalidad", dijo Zuluaga en la entrevista.



Al informar sobre la radicación de la denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, el bufete de abogados indicó: "Hacemos un llamado a la honorable Comisión de Acusación para que intervenga oportunamente, impidiendo que se perpetúen en el tiempo posibles abusos de poder".



Frente a este tema y luego de la entrevista con Rueda, el exfiscal Montealegre aseguró: "Las afirmaciones de Zuluaga acerca de supuestos pactos de silencio para ocultar los delitos que cometió su campaña tendientes a realizar interceptaciones ilegales con el fin de sabotear el proceso de paz de La Habana son evidencias falsas”.



Añadió que por ese motivo denunciará a Zuluaga ante la Fiscalía "por el delito de fraude procesal”. Igualmente, indicó que pedirá que se escuche a Jaime Granados, Rodrigo Escobar y Rodrigo Noguera, quienes, dijo, presenciaron la citada reunión.

