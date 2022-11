Desde que en la medianoche del 28 de diciembre de 1997 sonaron tres disparos y la detonación de una granada, del paradero del soldado Óscar Iván Tabares Toro no se volvió a saber.



Para ese año, el militar estaba asignado en San Juanito, Meta, a la compañía 'Tigre', del batallón de contraguerrilla número 20, del Ejército Nacional, y estando al servicio de esa institución desapareció, y desde entonces su familia viene pidiendo justicia, tanto así que su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual tiene programada una audiencia pública para este martes.



En la cita, que empezó a las 10:09 de la mañana, la familia de Óscar Iván Tabares, a través de la Comisión Colombiana de Juristas, tiene previsto exponer por qué este caso debe ser tomado como una desaparición forzada.



Para acreditar tal premisa, los representantes de víctimas piden que se tenga en cuenta que al momento de su desaparición, el soldado estaba bajo el control de integrantes del Ejército, tanto así que las personas que estarían detrás de estos hechos serían uniformados con un rango más alto de la Escuela de Artillería.



No obstante, la familia de Óscar Iván, quien nació en Heliconia, Antioquia, alega que el Ejército no ha querido reconocer que él fue retenido ni tampoco ha ayudado a dar con su paradero.



De acuerdo a María Helena Toro, mamá del militar desaparecido, poco antes de que su hijo desapareciera, él le contó que tuvo discordias con sus superiores. De hecho, esas diferencias lo habrían llevado a pensar en retirarse del Ejército Nacional, en el cual llevaba seis años de servicio.



Con todos estos antecedentes, han pasado 25 años y la justicia colombiana -tanto a nivel penal militar como en la jurisdicción ordinaria- no ha arrojado avances significativos que esclarezcan dónde está la víctima y qué le pasó ese 28 de diciembre.

La audiencia pública

La sesión fue instalada por el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez. Él mencionó a los presentes, entre ellos Martha Lucía Zamora, representando a Colombia, y posteriormente le dio paso a María Helena Toro, para el interrogatorio que le tenían desde la Comisión Colombiana de Juristas.



"El Ejército nunca me dio ninguna noticia sobre lo ocurrido. La noche del 28 de diciembre de 1997, a las 11:45 de la noche tuve una pesadilla en la que me di cuenta de que a mi hijo Óscar Iván lo estaban asesinando. Lo mataron. Fue tan fuerte la pesadilla que quedé impactada, el 29, cuando iba para la empresa, le toqué a mi hija mayor que Óscar Iván está en problemas, seguí para la fábrica y no me tocaron en la Escuela. Pasó 29 y el 31, empezaron a pasar los días, 1 de enero, 2, 3, 4 y 5, hasta que el 6 me contestó un soldado que tenía el celular de mi hijo", relató la madre.



El compañero le preguntó a la mamá si Óscar Iván había pasado Navidad con la familia, a lo que ella dijo que no, y por eso empezó su búsqueda en distintas organizaciones, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además, la familia viajó a San Juanito para en terreno buscar al soldado, y allá un sacristán les contó que lo tenían amenazado, y que no podían verlo con ellos.



Al llegar al lugar de la explosión del 28 de diciembre, los familiares vieron el hueco de la granada, "recogí la ropa interior de mi hijo, debajo de la hojarasca había una carpa con un tiro a quemaropa, llena de sangres y esquirlas", dijo la madre.

