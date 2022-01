El próximo martes 18 de enero, ante la Procuraduría General de la Nación, se citó la audiencia de lectura de fallo en el proceso disciplinario que se sigue en contra del exdirector de la Policía, el general Óscar Atehortúa Duque, por cuatro cargos.



El proceso ha estado en espera de fallo desde hace más de 6 meses, pues en abril del año pasado se habían leído los alegatos de conclusión de parte y parte y, según el Código Disciplinario que está rigiendo actualmente, los fallos deben proferirse dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del termino de traslado para presentar alegatos de conclusion.



El proceso contra Atehortúa comenzó en 2020 y se extendió por varios meses de 2021. En el pliego de cargos en su contra, el órgano de control citó a juicio al entonces director de la Policía Nacional por cuatro cargos.



En primer lugar, por presuntas irregularidades en el proyecto de casas fiscales CENOP, de San Luis (Tolima), entre 2014 y 2015, cuando Atehortúa era director general del Fondo Rotatorio de la Policía.



Así mismo, por aparentes faltas en el trámite que el oficial les dio a acciones disciplinarias por estos hechos, cuando estuvo frente a la Inspección General de la Policía, en 2018.



En tercer lugar, por supuesta extralimitación de funciones como director de la Policía, en 2019, al pedirle información reservada de la investigación interna por ese proyecto de las casas fiscales a uno de los capitanes de la Inspección General.



Por último, por tráfico de influencias en 2019, desde la dirección general de la Policía, en relación con el episodio en el que envió a vacaciones forzadas al general William René Salamanca, exinspector de la Policía.



Los retrasos en el proceso disciplinario

El general Óscar Atehortúa (en la imagen a la derecha) en una de las audiencias del juicio disciplinario. Foto: Captura de video

Pese a que su juicio disciplinario por los cuatro cargos terminó en abril del 2021, con la lectura de alegatos finales, la audiencia de lectura de decisión se ha aplazado múltiples veces.



En la actualidad, las normas dan un plazo de 20 días hábiles siguientes al vencimiento del traslado para los alegatos de conclusión para proferir el fallo. En mayo del 2021 se cumplieron esos 20 días desde la lectura de los alegatos de conclusión en el caso del exdirector de la Policía, pero aún no hay decisión.



La primera fecha de audiencia de lectura de fallo se había citado el 28 de abril, pero tuvo que modificarse por las manifestaciones que se programaron ese día -que fue el comienzo del paro nacional-.



Luego se programó para el 5 de mayo, pero también hubo que moverla por las protestas, debido a que las audiencias en este proceso se estaban haciendo de forma presencial en las instalaciones de la Procuraduría, que queda en el centro de Bogotá.



La diligencia se reprogramó para el 11 de mayo, pero esa fecha también se cambió a última hora, sin que se informara públicamente el motivo. Posteriormente se programó la diligencia para el 31 de mayo, pero un día antes fue movida la fecha, según la Procuraduría, por agenda del despacho.

Había riesgo de prescripción

La última fecha en la que se programó la lectura del fallo fue el primero de julio del 2021, que era cuando, antes de la reforma que promovió la actual procuradora Margarita Cabello, entraba en vigencia el nuevo Código Disciplinario -Ley 1952 de 2019- que hizo un cambio importante en los tiempos de prescripción de la acción disciplinaria. Ese día tampoco se leyó el fallo de Atehortúa.



El artículo 33 del Código General Disciplinario -Ley 1952 de 2019- establece que la acción disciplinaria prescribe a los 5 años de cometida la presunta falta; esto versus lo que establecía el anterior Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002–, que dice que prescriben si pasados 5 años de la falta no se abre una investigación.



La reforma -Ley 2094 de 2021- que promovió Cabello salvó los tiempos para el caso de Atehortúa, y cerca de 10.000 procesos más, porque en la vigencia estableció: "Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019 que no son objeto de reforma, entrarán a regir 9 meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas".



Eso quiere decir que, en estos momentos, sigue vigente la disposición según la cual la acción prescribe si pasados 5 años de la falta no se abre investigación.



En el caso del general, de los cuatro cargos por los que está en juicio disciplinario, el de las presuntas irregularidades en la construcción de las casas fiscales tiene una fecha anterior a julio de 2016, lo que hubiera hecho que prescribiera si no se hubiera alargado el tiempo para la entrada en vigencia de la nueva normativa.

