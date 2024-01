Los claroscuros de proceso de la niñera Mayelbys Meza: habla su abogado Iván Cancino

El penalista Iván Cancino habla del caso Marelbys Meza. Como su defensa, sigue planteando la ilegalidad del procedimiento, mientras Laura Sarabia continúa contradiciéndose. A la niñera la tienen bajo un riguroso programa de protección de testigos.



¿Por qué resolvió defender a la niñera Marelbys Meza?

Tomé la decisión de hacer una defensa pro bono porque ella no tiene los recursos para contratar a ningún abogado. Ella ganaba el mínimo. Eso me llevó a defenderla, como lo he hecho con otros muchos ciudadanos, de manera gratuita, durante 25 años que llevo ya de carrera profesional.



¿Y a ella en este momento la están protegiendo? Se convirtió en una testigo que sabe mucho...

Su grado de riesgo fue evaluado nuevamente y es alto, extraordinario. Eso quiere decir que ella no puede tener contacto ni siquiera telefónico con su abogado, ni con su familia, todo tiene que ser a través del Programa de Protección de Testigos. Para verla, yo como abogado, tengo que pedirle cita al Programa con cinco días de anticipación y no nos podemos ver sino en alguna instalación de la Fiscalía, o que no represente ninguna amenaza para ella. Por eso Marelbys dice que la única presa en este proceso es ella.

¿Este fue un robo doméstico de un dinero, o uno de documentos de alta seguridad para el Estado?

Hay una denuncia por un hurto. Y dentro de lo que se ha ido especulando y ampliando, la cifra del dinero tampoco está clara; también se ha dicho que había entre el maletín unos documentos de seguridad nacional. Yo pregunto: ¿qué hacen unos documentos de seguridad nacional en manos de una persona en cuyo cargo no está el manejo de documentos reservados y de seguridad nacional? Y, segundo, ¿qué hacían documentos de seguridad nacional, primero, en la casa particular de la funcionaria y, segundo, dentro de una maleta que podía coger cualquier persona de seguridad o, incluso, personal doméstico? Es decir, que incluso la explicación, de ser cierta, no ayuda mucho, sino que genera muchos más interrogantes.



En memoria de su padre, que fue mi maestro de derecho penal, afirmo que ahí hay rota una cadena de custodia, si evidentemente había unos documentos de seguridad nacional; que normalmente no podrían andar en un maletín, mezclados con una plata en dólares y otra en pesos, sobre la que más adelante discutiremos su procedencia...

Tal cual. Y no olvidemos que Trump y Biden están siendo investigados en Estados Unidos por tener documentos reservados pertenecientes a la Presidencia. No entiendo cómo la señora Sarabia se los pudo haber llevado a su casa sin dejar anotaciones de por qué los saca y por qué los tiene, y menos transportarlos entre un maletín donde, como usted dice, van revueltos con cosas personales, con plata, y al que tienen acceso su personal de seguridad, su esposo, y obviamente el personal de la casa. Eso es muy delicado.

Laura Sarabia le dio en su entrevista a 'Semana' una cifra, que después cambió: a la revista le dio una cifra, luego la corrigió; y aseguró que los dólares correspondían a unos viáticos y los pesos eran para pagar unas obligaciones caseras. ¿Por qué esa mescolanza?

No se han puesto de acuerdo ni siquiera en el monto de la suma. Creo que el tema de los viáticos ella tiene cómo explicarlo fácil; es ir a pedir el documento donde consta que se los entregan o se los reembolsan. Pero no tiene la obligación tampoco, sino que es la justicia la que debe demostrarle la ilegalidad. Es un poco formalista, pero así es. En eso sí tengo que ser muy objetivo, como garantista que he sido siempre en el derecho a la defensa.

En la revista 'Semana' también dijo que ella no ordenó el polígrafo; que simplemente habló con Marelbys y le sugirió que se lo hiciera. En entrevistas posteriores Sarabia dice que ella fue, Marelbys, la que pidió que le hicieran el polígrafo. ¿Cuál es la verdad?

Marelbys es una mujer inteligente, con una formación normal, con una inteligencia de nacimiento, pero es una persona humilde, que también se asusta con el poder. Lo que ella ve en el escenario es que la llaman a la casa de una persona que tiene poder, donde el marido de esa persona la sienta y le empieza a decir que si ella sabe de una plata que mejor confiese, para no agrandar eso. Y al otro día la mandan a buscar con el chofer de Laura Sarabia para que haga el polígrafo en una entidad del Estado, y solo cuando ya está conectada le piden su consentimiento. De tal suerte que no pueden quitarle ni gravedad ni la ilegalidad a lo que hicieron, simplemente diciendo que fue ella quien lo sugirió, así sea cierto, que no lo es. Ese polígrafo no fue voluntario, fue coaccionado y a todas luces es ilegal. Y las personas que la sometieron a ese polígrafo tienen que tener responsabilidades, mínimo disciplinarias. El tema penal ya se está investigando también, pero el abuso de poder que tuvo la Policía Nacional con Marelbys no puede ser aceptado. Menos contra una persona común y corriente, fácilmente engañable y sugestionable, sin nadie quien la defendiera.

Pero, doctor Cancino, el carro en el que recogen a Marelbys para llevarla al polígrafo es el oficial de Laura Sarabia, que entre otras lo maneja un tal Harold, que fue también conductor de Benedetti, porque los lazos entre Benedetti y Laura Sarabia están totalmente cruzados. Y Marelbys no es una funcionaria pública, es una niñera. El polígrafo, además, no se acepta como prueba judicial. No medió orden de ningún juez. La sometieron a un intenso interrogatorio en el cual no contó con la ayuda de un abogado...

Por eso es que ahora tratan, de una manera mendaz, de decir que a ella solita fue a la que se le ocurrió la idea. Y si ustedes miran con calma el polígrafo, sobre preguntas acerca de documentos de seguridad nacional, no hay ninguna...

¿Ninguna?

No, señora. Entonces ahí se les cae también el tema. Y como indiciada en un proceso, deberían haberle dicho que tenía derecho a un abogado y a que no le hicieran preguntas relacionadas con su comisión de un delito, además sin advertirle que no tenía que incriminarse. Pero lo más grave del polígrafo es lo que viene: le rapan su celular apenas lo desbloquea y se comunica con su familia. De ahí sacan un montón de información, que es lo que lleva al otro rango de los delitos como interceptaciones y seguimientos ilegales, fraudes procesales, falsedades.

Pero lo más insólito es el montaje de que Marelbys formaba parte del ‘cartel del Golfo’, o de las Farc, o de algún grupo criminal...

Eso es una canallada. De esa información de su teléfono sacan el nombre de un señor que, imagínese, llevaba 20 años conduciéndole al Grupo Corona, con toda la credibilidad; el Grupo Corona no le renueva más el contrato y lo saca. Entonces le dañaron la vida a muchas personas humildes, de una manera absolutamente inaceptable.

¿Según su manera de ver las cosas, cómo cuadra la muerte del coronel Dávila?

No tengo ningún elemento para decir que los hechos están vinculados. Pero ahí sí, como decía mi papá, tampoco tengo ninguno para decir que no tiene que ver con la investigación. Sí resulta muy raro luego una investigación tan rápida y un cierre tan rápido... Ahora no falta sino que le echen la culpa al coronel Dávila. Ojalá que eso no pase, creo que para allá van armando el camino para afectar la memoria de ese señor y de su familia, obviamente también víctima en este proceso.

Además, cuando Laura Sarabia vuelve y cambia su versión, y dice que lo del polígrafo lo condujo la policía vinculada con la seguridad de Palacio, pues los está echando al agua, así matice asegurando que cumplieron con todos los procedimientos legales...

Y ya para nosotros hay dos cosas que están claras: el coronel Feria diciendo que sí participó en el polígrafo y Laura diciendo que lo hicieron bien y que conocía lo del polígrafo. Es decir, ya la parte del polígrafo quedó absolutamente clara, incluso certificada por ellos. Eso es absolutamente ilegal, y nosotros nos vamos a encargar en el proceso y en la Fiscalía de que esto no quede impune.

¿Pero es verdad, doctor Cancino, que Marelbys perdió el polígrafo?

Yo no sé el resultado del polígrafo, eso todavía la Fiscalía lo tiene. Pero perder un polígrafo tampoco tiene muchas implicaciones, por las mismas razones: el polígrafo es una cosa que puede variar de acuerdo con las circunstancias en que una persona se someta a él. Vuelvo y le repito, a Marelbys la lleva el chofer de la camioneta donde la han amenazado de que, ojo, dice mentiras; llega a un edificio del Estado donde hay policías que le quitan su celular, que la empiezan a presionar por la verdad; pues obviamente su estado de ánimo tampoco era el adecuado para ninguna prueba de esas características. Pero además, la Corte Suprema también ya ha dicho que un polígrafo tampoco puede ser utilizado dentro de un proceso penal.

¿Qué ganaba Laura Sarabia con renunciar al Gobierno y luego aceptar reintegrarse? ¿Acaso eso le cambió su fuero?

Pues yo no lo llamaría una ventaja, porque a ella la sigue investigando la Fiscalía; lo que pasa es que ahora es una Fiscalía delegada ante la Corte. Y de encontrar algún elemento, la juzgaría la Corte Suprema de Justicia. No sé si eso sea una ventaja para alguien, porque el proceso obviamente tiene más connotación, más cuidado, más vigilancia, más interés. Además, ella sabe que la Fiscalía que viene ya será de este gobierno. Entonces uno pensaría, maliciosamente, que le daría más confianza una Fiscal ternada por su jefe que una Corte independiente. Por eso digo que creo que ahí no hay malicia.

Otra cosa que me produjo bastante desconcierto es la respuesta que dio Laura Sarabia de lo que le dijo a la revista 'Semana' en su primera entrevista. Que eran confesiones de cosas de manera figurativa (eso no lo entiende ni Mandrake), y que ella no tenía facultades, por su cargo, para hacer nada de lo que ella confesó que hizo allí... ¿Eso qué quiere decir?

Su defensa comenzó a analizar las cosas que había dicho, las cosas que no había dicho, y las aclaraciones son una forma de defensa válida.

¿Decir que fue que uno dijo cosas que no podía decir es una defensa válida?

Válida no quiere decir que sea eficaz, porque obviamente cuando se analicen las contracciones estaremos muy atentos. También vamos a ver si esto llega a juicio si la Fiscalía encuentra motivos y si con esos motivos ella decide hablar en el proceso. Si ella decide que no, nada de lo que haya dicho puede ser utilizado. Por eso creo que su estrategia de defensa es válida, aunque no sé si le dé buenos resultados.

Me enseñaron, en el examen de admisión a la universidad, que todo el mundo tiene derecho a la defensa, por la gradualidad de la pena. Y usted ahora anda metido en la defensa de la llamadas 'marionetas'... Concretamente está defendiendo a unos senadores supuestamente corruptos, en su caso al senador Samy Merheg, en la acusación de que unos congresistas se beneficiaron del DPS (Departamento de Prosperidad Social), que, como su nombre lo indica, es la plata de los pobres. ¿Cómo ve usted ese caso, que suena tan espantoso?

Unas personas ya incluso confesaron cuál había sido su participación dentro del proceso, como el fallecido senador Mario Castaño, o el testigo estrella, gerente de Proyecta, que es la entidad. Pero, realmente, cuando uno se pone a analizar la situación, no hay ninguna prueba ni hay una persona que los invite a ellos directamente, sino que hablan de terceros intermediarios. Lo que corresponde a la justicia es probar que esos terceros intermediarios sí beneficiaban a algún senador o representante a la Cámara de los que están mencionados. Esto por ahora es más un revuelo mediático que lo que probatoriamente existe.

Ojalá. Qué horror sería que los congresistas ahora estuvieran metiendo la mano en la plata de los pobres.

Meto la mano por el mío, Merheg. De los demás creo que tampoco hay nada, pero esperemos a ver... He hablado con él y él me ha manifestado que nunca se reunió en el DPS para absolutamente nada ilegal y que no utilizó a ningún contratista.

¿Y por qué aparece mencionado dentro de 'las marionetas'?

Ah, sí, porque algún señor, un testigo, dice que escuchó a Mario Castaño decir que ahí beneficiaban a ciertos congresistas y dio cinco o seis nombres.

Para concluir con el motivo de esta entrevista: ¿cuál es el futuro de Marelbys? ¿Seguirá indefinidamente desaparecida de la sociedad, separada de su familia, escondida?

Al Programa de Protección de testigos le he solicitado que a Marelbys le den un esquema de seguridad que le permita, aunque no moverse a plenitud porque tiene que cuidarse, sí por lo menos tener cerca a su familia, con una vida lo más normal posible, porque hoy no puede ni siquiera llamarlos o comunicarse por WhatsApp. Que le permitan un esquema que le garantice que no la vayan a matar, pero que pueda tener contacto con sus seres queridos.

¿Y usted no tiene ningún indicio de que ella pudo ser la que se robó la plata?

Por el contrario, incluso ella ya no está ni siquiera dentro del mapa en este ese tema. Para la Fiscalía ya es claro que ella es víctima de todo lo que pasó en este proceso.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO