Tribunal ordena proteger vida de excombatiente amenazado en Meta

Casi cinco meses después de que el excombatiente de las Farc Armando Rodríguez Ibarra recibió las primeras amenazas contra su vida, el Tribunal Superior de Villavicencio falló el pasado 3 de julio una impugnación de tutela a favor de la protección del hombre, en Vista Hermosa, Meta.

El tribunal decidió tutelar los derechos a la vida y seguridad personal de Rodríguez Ibarra y ordenó al comandante de Policía de Vista Hermosa que “de forma inmediata brinde medidas de seguridad idóneas y efectivas al señor Armando Rodríguez Ibarra, que garanticen su vida y seguridad personal, entre ellas, comunicación constante y vigilancia a su sitio de residencia, hasta tanto la UNP le asigne medidas de protección”.



El hombre fue interceptado el 22 de enero, cuando iba en su moto por una zona rural, por dos hombres vestidos de civil y armados. Huyó hasta llegar a un caserío, abandonó la moto y se escondió en el bosque, desde donde llamó a un compañero reincorporado para denunciar lo ocurrido. Según su relato, luego le dijeron que era el Ejército quien lo estaba siguiendo por error, por unas supuestas denuncias de extorsión.



El hombre, entonces, se fue a vivir a casa de sus padres, en Vista Hermosa, y el 14 de febrero fue amenazado de nuevo, pero esta vez a través de su madre.



A raíz de estos hechos, denunció ante la Fiscalía, primero, y luego ante la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN).



A la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicitaron, desde el 30 de enero, entrevistarlo para tener su consentimiento de que le hicieran una evaluación de riesgo que permitiera tomar las medidas correspondientes. El 15 de mayo se insistió en la solicitud.



Según recoge el Tribunal, en el estudio de la tutela la UNP respondió “que para realizar el trabajo de campo dentro del estudio de riesgo, así como la recopilación de la información e insumos que sirven para ponderar el nivel en el que se encuentra el señor Rodríguez, es preciso contar con el tiempo necesario estipulado en la norma para realizar el estudio íntegro que determine a ciencia cierta si requiere o no, medidas materiales de protección”.



Además, dicen que ya habían activado orden de trabajo “pero no se han culminado dichas labores”. Sin embargo, según cita el mismo tribunal, “han transcurrido cinco meses” sin que “se le hubiese efectuado entrevista al actor para que éste exprese su consentimiento”.



La UNP, asegura el Tribunal Superior de Villavicencio, “ha excedido con creces el término para analizar la evaluación de riesgo del actor”.



Dicen los magistrados que “se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales” de Rodríguez Ibarra, también, por parte de la Fiscalía.



Después de la denuncia, esta ordenó medidas de protección policivas, entre las que se incluyó que un patrullero debía estar en contacto permanente con el excombatiente, pero la Fiscalía, según dice la tutela, no verificó el cumplimiento efectivo de esas medidas.



Por eso, en el fallo de tutela ordena llevar a cabo esa verificación de las medidas de protección ordenadas desde el 4 de febrero.



Hasta este martes, según el registro del partido Farc, han sido asesinados 216 excombatientes.

