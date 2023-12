Ordenan dos días de arresto para  Gonzalo Guillén por declaración contra Mattos

“Sancionar a Gonzalo Guillen Jimenez y a Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, con arresto por dos días, para que cumpla la sanción impuesta en el sitio y lugar que este determine, y multa equivalente de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Así se lee en la parte resolutiva de una decisión proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla en contra del periodista por haber incurrido en desacato al fallo de una tutela que le ordenaba rectificar algunos señalamientos que había hecho en contra del cuestionado empresario Carlos Mattos, condenado por corrupción.

En la decisión consignada en un fallo de 6 páginas, el juzgado señala que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en providencia del 2 de junio del año en curso, dispuso revocar el fallo de una tutela, y en su lugar ordenó a Guillén Jiménez y al Portal Noticioso la Nueva Prensa, representado legalmente por Rodríguez Saavedra para que “llevaran a cabo las rectificaciones”.



De acuerdo con el documento, la información “fue publicada en las cuentas de la red social Twitter (X) sobre el ciudadano Carlos José Mattos Barrero”.



Sin embargo, se lee en la decisión que mediante memorial del 19 de julio de 2023, “el accionante presentó ante este juzgado incidente de desacato alegando que los accionados Gonzalo Guillén Jiménez y el Portal Noticioso la Nueva Prensa no dieron cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla”.

Carlos Mattos, expresidente de Hyundai

Pero por auto del 30 de agosto, previo a proveer sobre la apertura de un incidente de desacato, “se conminó a los accionados Gonzalo Guillen Jiménez y el Portal Noticioso la Nueva Prensa, representado legalmente por Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, para que dieran cumplimiento al fallo”.



Los accionados, dice el fallo, procedieron a dar respuesta a la conminación del despacho, “afirmando que la orden dada en el fallo de tutela se encuentra plenamente cumplida desde el 6 de febrero de 2023, según orden emitida por el magistrado Jorge Eliécer Mora Capera, razón por la cual aducen que se encuentran ante un hecho superado”.



No obstante, para el juzgado, “la rectificación no se entiende cumplida, pues no logró el propósito perseguido, se quedó en el mero anuncio ya que no corrigió la información que había publicado sobre el señor Carlos Mattos Barrero”, por lo que se determinó un desacato.

