Ordenan arresto del presidente de Medimás por desacatar orden judicial

Un juez ordenó el arresto del presidente de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca por desacatar una orden judicial. También se ordenó el arresto de Julio César Rojas Padilla, gerente de defensa judicial de esa EPS. La orden de arresto es por seis días y también se les impone una multa de un salario mínimo.

El arresto se ordenó en una decisión de tutela impartida por el juzgado primero de ejecución de penas de Pereira.



La tutela fue presentada por una mujer que sufre cáncer y requiere un medicamento que le ha sido negado por la EPS.



Por no darle las medicinas, pese a que existe la tutela que protege a la paciente, el juez ordenó el arresto. "No es justificable por parte de Medimás que al día de hoy no le hayan suministrado los medicamentos ordenados", dice el fallo.



La mujer requiere la medicina desde hace más de cuatro meses y no ha tenido una respuesta favorable por parte de la EPS.



Esta semana el Estado echó para atrás la venta de Cafesalud a Medimás ante los reiterados incumplimientos en la prestación del servicio de salud de esa EPS que tiene a más de 4 millones de usuarios.



La atente especial liquidadora de Saludcoop (hoy Medimás) acogió la petición de revocar la venta del operador de salud. Esa decisión quedó condicionada a que la Supersalud tome las medidas necesarias para que se garantice la continuidad del servicio a los pacientes.



JUSTICIA