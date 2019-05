Ordenan arresto de presidente encargado de Avianca por desacatar fallo

El juzgado 21 penal del Circuito de Bogotá resolvió un incidente de desacato promovido por el piloto Julián Gustavo Pinzón Saavedra, en contra de Avianca, por incumplir una tutela de agosto del 2018.

El juzgado encontró que la empresa no cumplió totalmente un fallo de tutela para garantizar los derechos de Pinzón, despedido tras la huelga de pilotos del 2017.



Por eso ordenó el arresto por cinco días de Renato Covelo Frutos, vicepresidente legal de Avianca, quien está ejerciendo las funciones de presidente encargado de la aerolínea, mientras se elige al reemplazo de Hernán Rincón, quien dejó ese cargo en abril pasado.



Pinzón interpuso una tutela luego de que en Avianca se le inició una investigación disciplinaria por su presunta participación en el pasado paro de pilotos del 2017. Tras la huelga se terminó su contrato de trabajo el 5 de marzo del 2018.



En esa tutela, un juez le dio la razón al piloto en cuanto a que no se respetó su derecho al debido proceso y, en consecuencia, ordenó el reintegro de Pinzón en 48 horas a un cargo de igual o equivalentes condiciones de las que venía desempeñando cuando fue despedido.



El fallo de tutela también ordenó pagarle los salarios que dejó de recibir desde que fue despedido hasta cuando se ordenó su reintegro.

Aunque el fallo quedó en firme el 24 de septiembre, el 11 de enero del 2019 el piloto afirmó que no había sido reintegrado en las condiciones en las cuales estaba antes, pues se abrió un nuevo proceso disciplinario en su contra por el cual fue despedido por segunda vez. Por eso interpuso un incidente de desacato.



Según señala, "desde el cese de actividades no ha vuelto a operar un avión como piloto, debido a que ese tiempo fue aprovechado por la empresa para adelantar el proceso disciplinario y despedirlo nuevamente".



Pinzón agregó que la empresa tampoco cumplió con la orden de no mantener en su contra un trato discriminatorio.



El juzgado encontró que Avianca cumplió parcialmente lo ordenado por el fallo de tutela, pues si bien lo reintegró, la aerolínea volvió a adelantar un proceso disciplinario en su contra por el paro en el cual participó entre el 20 de septiembre y 12 de noviembre del 2017. En ese nuevo proceso disciplinario, dice el juez, no se habría respetado su debido proceso.



El juez asegura que no se tuvo en cuenta que era director de seguridad y asuntos técnicos de la junta directiva de la organización sindical ACDAC, es decir, era un miembro del sindicato, lo cual llevaba a que su participación en la huelga fuera importante.



Por esto, el juez ordenó el arresto por cinco días en contra de Renato Covelo Frutos, quien era representante legal de Avianca en la época de los hechos.



JUSTICIA