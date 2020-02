Juez ordena a Caracol y otros medios no hablar sobre señalado de acoso

En una decisión del Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Medellín, proferida en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el periodista Guillermo Zuluaga, se ordena que los medios de comunicación Caracol Televisión, Código Secreto (de Noticias Caracol) y la emisora Morada Noticias "cesen las publicaciones que tenga relación con el supuesto acoso sexual que se le endilga al accionante, hasta tanto, se resuelva de fondo" la acción de tutela.



Se trata de unas medidas provisionales en las que el juzgado accede a las pretensiones de Zuluaga, quien fue designado como director de los Eventos del Libro en Medellín (incluida la Fiesta del Libro). Zuluaga, a raíz de numerosas denuncias de supuesto acoso sexual, emitió un comunicado en el cual declinó de su nombramiento.

El juzgado decidió admitir la tutela, pero además consideró necesario, mientras la resuelve de fondo, ordenar a estos medios no publicar más contenido sobre las denuncias que se han hecho en contra de Zuluaga, por las cuales no hay procesos penales abiertos hasta el momento, pero que fueron difundidas en los últimos días en los medios mencionados.



En la acción de tutela solicitada por Zuluaga, este afirmó que el 12 de febrero fue citado a una reunión a la cual asistieron 15 mujeres, entre ellas una periodista de la emisora Morada Noticias, de Medellín, "quienes aludieron sobre las presuntas denuncias que había en su contra y que se autoproclamaron voceras de las presuntas víctimas". De esa reunión salió un programa radial emitido el 14 de febrero.



Otros medios publicaron después información sobre estas denuncias, y Morada emitió declaraciones de mujeres a quienes resguardó su identidad.



Desde que las denuncias se conocieron y tomaron fuerza en Medellín, organizaciones sociales y políticas como el movimiento de mujeres Estamos Listas (con asiento en el Concejo), pidieron al Alcalde Daniel Quintero que Zuluaga no fuera contratado como director de los eventos culturales más importantes de la ciudad.



"La medida provisional no sólo requiere que el perjuicio sea ostensible sino también claramente verificable a simple vista, cuya solución debe ser inmediata porque no da espera en el tiempo", argumentó en su decisión el despacho judicial. Sobre el caso particular, dijo que Zuluaga "fue expuesto a medios públicos bajo información (presuntos acosos sexuales) que no han sido debidamente confirmados".



Esto, asegura la jueza sustanciadora, Catalina Martínez Vásquez, para evitar "perjuicios a su buen nombre".



Zuluaga es periodista e historiador y ha sido docente de las universidades de Antioquia, Eafit y Pontificia Bolivariana, en Medellín.



En los testimonios difundidos, varias mujeres que dicen haber sido sus estudiantes aseguran que fueron víctimas de actos de acoso por parte de Zuluaga. “¿Por qué no vamos a mi casa, nos tomamos unas cervecitas y conversamos bien calmaditos sobre tu trabajo final?", le habría escrito Zuluaga a una estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana.



Asimismo, habría escrito comentarios similares a varias mujeres, en distintos momentos. Según las denuncias, se habría aprovechado de su posición de docente para acercarse a las estudiantes de una forma en la que ellas no estaban de acuerdo.



No obstante, Zuluaga aseguró que se trata de una "persecución política, profesional y personal" de "algunos que por años han manejado eventos en la ciudad". Por eso, anunció que acudiría a las autoridades "para entablar las respectivas denuncias penales y acciones legales, contra quien corresponda.





JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com