Orden de captura contra hombre que habría abusado de 14 niños

En la tarde de este lunes, fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a EL TIEMPO que se emitió orden de captura contra un hombre - cuya identidad se mantiene en reserva - sindica de haber, presuntamente abusado, de 14 niños que asistían a un hogar infantil en Medellín.



La denuncia se conoció la semana pasada, cuando varios padres de familia reportaron cambios en el comportamiento de los menores.

De hecho, la Fiscalía, con el apoyo de funcionarios del ICBF, han valorado a los menores y de 14 posibles casos, hasta el momento se han confirmado cinco.



"Los niños reportan tocamientos inapropiados y otros hechos", aseguró en su momento el padre de uno de los afectados.



El hogar hace parte del programa Buen Comienzo, y está en el barrio Santa Cruz, al el nororiente de la ciudad. En su momento la Alcaldía de Medellín, dijo el hombre acusado se desempeña como auxiliar de nutrición y es contratista de la entidad prestadora del servicio de atención que opera en el jardín infantil.



La Fiscalía había designado un grupo especial de investigadores - para recaudar los elementos y pruebas para solicitar la orden de captura, ya que no hubo flagrancia - por lo que se "activó la rutas de atención integral a los menores con las entidades correspondientes y creó la noticia criminal para dar inicio con los actos investigativos correspondientes. En este momento se están realizando las entrevistas forenses a las víctimas para dar claridad a los hechos".



De hecho, en cuanto se conocieron las denuncias fue cerrado el jardín temporalmente, y se está brindando apoyo a los 72 menores - que están inscritos - y a sus familias.



El hombre sindicado del abuso sexual y delitos conexos es buscado por un grupo de la Fiscalía y la Policía Judicial, y no se descarta que se presente ante las autoridades en las próximas horas.



