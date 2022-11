En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la representante en Colombia de ONU Mujeres, Bibiana Aida Almagro, hizo un llamado de atención para que Colombia ponga en marcha el marco normativo que tiene, pero que no se traduce en igualdad real para las mujeres, y para que se fortalezcan mecanismos de atención a las víctimas como las Comisarías de Familia.



Ante una dramática situación en la cual una de cada tres mujeres son objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja y el aumento del abuso físico y verbal tras la pandemia, la ONU puso en marcha la campaña ‘Únete’ para generar conciencia.

La ONU afirma que la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más extendida en todo el mundo. ¿Esto es igual en Colombia?



Efectivamente. La violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más extendida del mundo, lo muestran los datos de la ONU: a lo largo de su vida, una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Además, los datos permanecen invariables durante la última década: ya estamos hablando de que una mujer sufre violencia cada 18 segundos, una es asesinada cada 11 minutos a manos de su pareja o de algún miembro de su familia y, lamentablemente, en Colombia la situación no es mucho más alentadora.



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 993 mujeres fueron víctimas de homicidio en 2021 y, si hablamos de la violencia sexual, también según datos del mismo Instituto, en 2021 hubo más de 22.000 exámenes por delitos sexuales y dos de cada tres se hicieron en niñas menores de 15 años, es una situación totalmente dramática.



En la pandemia se registró un aumento de las violencias a mujeres. ¿Esto no ha cambiado ahora que estamos saliendo de esa emergencia sanitaria?

​

La pandemia tuvo enormes impacto sobre la vida de las mujeres, uno de ellos fue el hecho del incremento de la violencia. El 45 por ciento de las mujeres declararon que ellas o alguna mujer de su entorno sufrieron violencia durante la pandemia. También vimos un impacto en cuanto a su salida del mercado laboral: se incrementaron la cifras de mujeres sin ningún ingreso propio, también vemos que se incrementó el trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres en 52 minutos diarios. Es decir, la pandemia profundizó las desigualdades existentes y tuvo impacto sobre el conjunto de la población, pero vemos que a las mujeres les impactó de especial manera.



¿Qué se puede hacer?

​

Fueron décadas de retroceso en cuanto a igualdades en muchos ámbitos y, por tanto, toca fijar el acelerador no solo para ponernos donde estábamos, sino para recuperar el tiempo perdido y continuar avanzando en igualdad. Hay informes que nos hablan de que para alcanzar la igualdad real tardaríamos como 300 años, eso significa que, a este ritmo, solo las tataranietas de las niñas que nazcan en 2022 podrían vivir en un mundo con igualdad de género.



Yo creo que no podemos esperar tanto, es hora de poner en marcha más políticas públicas y convertir las leyes en realidad, porque Colombia tiene un marco normativo muy robusto pero hace falta que la igualdad legal se convierta en igualdad real.



También hace falta trabajar en prevención, en transformación cultural, mejorar las rutas de atención y los protocolos de atención a las víctimas: son muchos factores de un problema que hay que abordar desde una perspectiva muy amplia y comprensiva. Eso implica a muchísimas entidades del Estado pero también al conjunto de la población y de la sociedad que podemos hacer algo para avanzar en la eliminación de esta violencia.

Cientos de mujeres en Cali salieron a marchar en el centro de la ciudad durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿Qué motivos puede haber para el incremento de las violencias que se registró en 2021 frente a 2020 y que parece continuar este año?

​

Ahí vemos los efectos desproporcionados de la pandemia sobre la vida de las mujeres. Los hogares, que deberían ser entornos de mayor protección para mujeres y niñas, se convirtieron en los lugares más peligrosos para ellas. También verse fuera del mercado laboral crea condiciones de más vulnerabilidad, hay violencia patrimonial, un incremento del trabajo no remunerado, todos estos son factores que han impactado en el incremento.



Esta violencia contra las mujeres también afecta a las niñas. ¿Qué puede estar pasando?

​

Es tremendamente dramático eso, efectivamente se tiene que hacer un llamado de atención muy importante al conjunto de la sociedad de qué estamos haciendo mal para que realmente haya este nivel de violencia contra las niñas, que sean precisamente las personas que están en una situación de mayores vulnerabilidades las más atacadas por parte de los agresores.



¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la eliminación de las violencias?

​

Este año la campaña ‘Únete’, impulsada por la ONU, está dedicada al rol de las activistas, de los grupos feministas y de las organizaciones de mujeres, que fueron claves para poner el tema de la violencia de género en la agenda pública, fueron claves para visibilizarlo y su propia incidencia fue muy importante para que avanzáramos en leyes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Ley 1257 de 2008 fue impulsada por más de 12 organizaciones de mujeres; así mismo, gracias a la incidencia de las organizaciones se logró la incorporación de las medidas de género en el proceso de paz en el acuerdo de La Habana. Creo que realmente los avances legales y de políticas públicas alcanzados para la prevención, atención y la judicialización de la violencia basada en género en Colombia han tenido como grandes protagonistas a las organizaciones.

Otro problema del que algunas organizaciones han hablado son las barreras para el acceso de mujeres a medidas de justicia y protección, ¿qué podría hacerse para mejorar esto?

​

Las barreras de acceso están relacionadas, en muchos casos, con que muchas mujeres no pueden acceder a entidades con competencia en la atención de las violencias o que, en muchos casos, las entidades no cuentan con los elementos de trabajo y con equipos suficientes para ofrecer una atención adecuada a las víctimas.



Por ejemplo, las Comisarías de Familia, que son las encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos en el marco de la violencia intrafamiliar, no cuentan en muchas zonas del país con fondos o personal suficientes para desarrollar plenamente sus funciones. Para superar esta situación se requiere, entonces, diseñar e implementar estrategias permanentes y en todo el país para acercar las entidades del sector justicia a las mujeres víctimas de violencia, se requiere fortalecer a las comisarías de familia y garantizar que tengan los elementos necesarios para la atención y seguir capacitando a los funcionarios y funcionarias a cargo de atender a las víctimas.



ONU Mujeres señala que Colombia tiene una gran oportunidad de revertir este flagelo contra las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que podría incluir un capítulo de género. ¿Qué debería contener ese capítulo?

​

Este capítulo específico sobre derechos de las mujeres debería ser transversal a todas las acciones de gobierno, garantizando la asignación de los recursos humanos y presupuestales necesarios para implementar el marco normativo y de política pública existente para frenar ya la violencia contra las mujeres y las niñas y contribuir a una transformación cultural para erradicar la tolerancia social e institucional a esta violencia. Sin duda estas acciones deberán incorporar un enfoque diferencial e interseccional.



Cauca, Nariño y Chocó concentran algunas de estas cifras de violencias y en otras regiones el tema de la migración se ha sumado a los riesgos para mujeres. ¿Son necesarias intervenciones regionalizadas especiales ante este problema?

​

Sin duda. La violencia requiere de intervenciones ajustadas a las particularidades del contexto y del territorio en el que ocurren. Especialmente porque en municipios y departamentos con altos flujos migratorios o receptores de comunidad migrante, las víctimas y las dinámicas de la violencia pueden variar. En ese sentido, sí es necesario que las medidas de política pública para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres sean territorializadas, pero requieren un apoyo desde lo nacional, especialmente en materia presupuestal.



Hay que valorar la iniciativa del Gobierno nacional del puesto de mando unificado, que constituye un espacio para promover e implementar medidas de respuesta, de protección de la vida y de atención a los líderes y comunidades más afectados en los territorios. En Cauca y Norte de Santander ya se han instalado esos espacios y en Chocó sucedió este 25 de noviembre.



¿Cuál es el mensaje clave que envía ONU Mujeres para esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

​

Es urgente continuar trabajando en fortalecer los mecanismos para terminar con el círculo vicioso que va desde la impunidad de los agresores, hasta la culpabilización de las mujeres víctimas. Y, especialmente, se requiere que las instituciones asignen presupuestos reales para prevenir, atender y sancionar esta vulneración. De otro lado, fortalecer el rol de las organizaciones de mujeres es fundamental. Los países con fuertes movimientos feministas adoptaron, en promedio, tres veces más medidas que abordan la violencia contra las mujeres y niñas que los que no lo hacen.



En Colombia, las organizaciones de mujeres han tenido un rol protagónico en el avance de los derechos de las mujeres, pero aún se encuentran subfinanciadas. Por esto, desde ONU Mujeres queremos insistir en el llamado que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en el marco de esta conmemoración para que los gobiernos, de aquí a 2026, aumenten en un 50 por ciento la financiación que destinan a las organizaciones y los movimientos que defienden los derechos de las mujeres.



