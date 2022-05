Por irregularidades en un contrato por $20.453.932.366, que era para implementar estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo en La Guajira, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años a la exgobernadora de La Guajira (2016) Oneida Rayeth Pinto Pérez.



De acuerdo con el órgano de control, en la licitación del contrato fijó una restricción, sin justificación aparente, que hizo que al proceso solo concurriera la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).



En particualar, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 criticó que Pinto Pérez suscribió el contrato 009 del 8 de marzo de 2016 con Funtics como único proponente, con lo que faltó a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal.



Esto porque, en consecuencia, el departamento de La Guajira no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.



"No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”, dijo la Procuraduría respecto de la restricción incluida en la licitación.



Además, la Procuraduría recordó que la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le advirtió a la gobernación, en su momento, que podían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio, pero el proceso siguió su curso.



Este fallo de primera instancia también a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.

