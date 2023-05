La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición a Estados Unidos del exfuncionario de la Dian Omar Ambuila, quien es pedido para que responda por delitos ante una corte de Florida.



Ambuila fue capturado en Colombia vinculado al lavado de activos proveniente de actividades ilegales. Los delitos por los que es pedido tienen pena de cárcel de más de 20 años y millonarias multas.

En el expediente en su contra se detallan los movimientos de dinero a Estados Unidos que iban a parar a cuentas de su hija Jenny Ambuila, quien presumía en redes los lujos que se daba en ese país.



Ella y su madre Elba están siendo procesadas en Colombia por lavado de activos, lo mismo que el particular Gustavo Adolfo Rivas Arboleda. Las audiencias en su contra por decisión de un juez se vienen realizando de forma reservada, aunque no hay menores de edad ni hay delitos asociados a la protección de la seguridad nacional.

Jenny Ambuila estudió en la Universidad de Miami entre 2013 y 2017. Foto: Archivo particular

En la acusación se menciona a la hija del exfuncionario como coconspiradores y se menciona que vivía "en Tampa y la zona de Miami-Dade en varios momentos en el curso del concierto. Ella estaba desempleada".



Los delitos se habrían cometido entre noviembre de 2012 y enero de 2017, tiempo en el que Ambuila habría sacado del país 1,3 millones de dólares.



"Los objetivos del concierto fueron llevar a cabo transacciones monetarias y financieras prohibidas para el enriquecimiento personal y para ocultar de las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos y en Colombia, ganancias, activos, ingresos y actividades financieras ilícitas", se lee en el expediente.

Jenny Ambuila y Elba Chará durante un paseo en Miami. Foto: Facebook Jenny Ambuila

En el expediente en Estados Unidos se señala que Ómar ambuia utilizó a personas para mover aproximadamente 72.000 dólares de ganancias ilícitas a un

distribuidor de carros en Tampa, Florida, para comprar un Porsche del año 2013 para su hija. Luego realizó transferencias electrónicas por otros 11.000 dólares a su cocosnspiradora en Estados Unidos.



Igualmente aparece otro giro de 1.000 dólares para pagar el arriendo de su hija



Aparecen documentos ocho giros realizados desde Colombia que fueron a parar a la hija del procesado.



Pata los giros se utilizó la importadora Jisara SAS asociada al entorno del exfuncionario.



La acusación indica que ambuila y otros servidores públicos ocupaban cargos que "les permitían tener acceso y contacto directo a contenedores porque sus funciones encuentran un vínculo inescindible con tales elementos lo cual les permite la manipulación, flexibilización de controles, distribución, reempaque, entre otros".



Se advierte que a pesar de que algunos de ellos no ganaban más de seis millones de pesos lograron comprar "vehículos de alta gama - Respecto de los vehículos Porsche Cayenne y un Lamborghini Huracán Spyder, sin contar con la capacidad económica para ello, en el año 2017. Vehículos avaluados por más de 800 millones de pesos".



"La señorita Jenny Lizath Ambuila Chará recibió giros remitidos desde Colombia cuando residía en Miami, por diferentes personas como (…), entre los años 2013 a 2017 a través de Acciones y Valores comisionista de bolsa, agente autorizado de Western Unión por sumas considerables. Se estableció que estas personas naturales no solo resultaron tener un vínculo como empleados o clientes de FARES INMOBILIARIA, (empresa de la cual es Representante Legal Elba Chard y hace parte como

accionista Jenny Ambuila), adicionalmente ninguna de las personas mencionadas declara renta, lo que determine que no existe nexo de causalidad. (…)", dice la investigación.



Tras la decisión de la Corte Suprema de avalar la extradición de Ambuila, la decisión final quedó en manos del presidente Gustavo Petro.

