'Es muy grave que estas acciones hayan llegado hasta Casa de Nariño'

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo se refirió este sábado a las denuncias sobre actividades de perfilamiento que se habrían realizado desde el Ejército, y que habrían tenido como objetivo a 130 políticos, periodistas, ONG, y hasta funcionarios del alto Gobierno.

Esas actividades irregulares, denunciadas por la revista Semana, según dijo Trujillo, son "de inmensa gravedad" porque "la libertad de prensa no puede estar en discusión".



El ministro señaló, además, que le parece muy grave el perfilamiento que se habría hecho del exsecretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman.



Además, aseguró que "es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o al mismo despacho del señor Presidente de la República".



Justamente, entre las investigaciones se indaga si además de Eastman hay otros altos funcionarios sobre los que también se mantuvieron estas actividades y carpetas.



Aunque el viernes el ministro de Defensa informó que 10 oficiales del Ejército habían sido retirados del servicio activo y un general más había pedido su retiro voluntario, en medio de denuncias sobre presuntos seguimientos irregulares por parte de esa institución, los uniformados aún no han sido notificados.



Allegados a uno de los oficiales indagados le dijeron a EL TIEMPO que aún no les ha llegado ninguna notificación formal de su retiro, ni se ha hecho la junta de generales en las que usualmente se toman las decisiones sobre esos retiros del servicio activo por decreto. En esa reunión que se deberá realizar en los próximos días se estudiará el tema y se deberá emitir un documento con el llamado a calificar servicios.



Esa medida, según explicaron fuentes, en todo caso es protocolaria porque la decisión de la salida de los uniformados ya está tomada.



Además, la información -que hace parte de una investigación disciplinaria del Comando General de las Fuerzas Militares- sobre los oficiales que saldrán de su cargo fue entrega a la Procuraduría General y la Fiscalía, organismos a los que, desde enero, se les compulsó copias para que investigaran denuncias sobre supuestos seguimientos desde el Ejército a defensores de derechos humanos, políticos, magistrados y periodistas.

Justamente este sábado la Procuraduría General aseguró que, por su poder preferente, asumió el proceso disciplinario que adelanta el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos los presuntos seguimiento.



El viernes, el ministro Trujillo aseguró que el retiro de los oficiales se dio en el marco de una investigación “por el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”. Aunque el ministro no dijo quiénes eran los uniformados que saldrán del servicio, EL TIEMPO estableció que el general que se retiró voluntariamente es Eduardo Quirós, quien hasta el año pasado fue jefe del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército, y que se encuentra en juicio disciplinario en la Procuraduría por supuesta extralimitación de sus funciones en actividades de contrainteligencia.



De los otros militares aún no se conoce la identidad, ni cuáles son los señalamientos puntuales que llevaron a su retiro. En las investigaciones hace unos cuatro meses habían aparecido 11 nombres de un teniente coronel, tres tenientes, tres capitantes, un mayor y cinco sargentos que fueron citados a declarar a la Corte Suprema de Justicia.



Aunque el listado de oficiales está en reserva, EL TIEMPO estableció en ese momento que uno de los que aparecía en la lista era el teniente Jamid González, el coronel Milton Eugenio Rozo (comandante del Batallón de Ciberinteligencia), los tenientes Luis Carlos Trujillo y Aura Páez Mendoza. También fueron citados los capitanes Luis Moreno y Heisen Trujillo, y otro más de apellido Alarcón. Además, aparecen el mayor Eduardo de la Torre y los sargentos Helman Morales, Carlos Jaramillo, Pedro Lagos, Javier Eduardo Ramírez y Mario Sánchez.



En cualquier caso, aún se desconoce si todos o algunos de ellos hacen parte de los que serán retirados de la institución por las investigaciones que anunció el ministro de defensa el viernes.

Rechazan perfilamientos

El anuncio del ministro Trujillo sobre los retiros se dio justo antes de que la revista Semana publicara una denuncia en la que habla de presuntos seguimientos informáticos irregulares y perfilaciones del Ejército a 130 periodistas nacionales y extranjeros, políticos, ONG y sindicalistas. En esas carpetas habría información hasta del exsecretario general de la Presidencia Jorge Mario Eastman, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y del director de Human Rights Watch para las América, José Miguel Vivanco.

Tras conocerse las denuncias de los supuestos perfilamientos, hubo una cadena de rechazo en las redes sociales y la opinión pública.



Incluso, uno de los que se pronunció este sábado fue el presidente Iván Duque, quien dijo que desde que llegó Trujillo al Ministerio de Defensa le pidió que adelantara una “rigurosa investigación de las labores de inteligencia de los últimos 10 años”. También señaló que tras la instrucción, destaca que las “investigaciones estén produciendo resultados”. El presidente aseguró que rechaza cualquier “acción de seguimiento” y agregó que “perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”.



El Colectivo de Abogados, una de las organizaciones de las que el Ejército tenía información en las carpetas, aseguró que “es de suma gravedad que al interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas instituciones”.

Es de suma gravedad que al interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos a víctimas FACEBOOK

TWITTER

La organización dijo que, aunque saluda la medida de desvincular a militares “implicados en estas prácticas”, considera que es insuficiente pues afirman que se requiere transparencia, información sobre los vinculados y sanciones.



Por su parte, José Miguel Vivanco, director de HRW, aseguró que si no se toman medidas decisivas frente a estas denuncias, “hay enormes riesgos de que estas prácticas abusivas terminen por normalizarse”.



Y Rutas del Conflicto, uno de los medios “perfilados”, aseguró que es injustificable que tras pedirle información pública al Ejército hayan sido “blanco de inteligencia”. Lo mismo señaló la Liga Contra el Silencio, quien dijo que rechaza “esta acción inconstitucional” y ratifica su compromiso para “seguir haciendo periodismo, ingrediente esencial en democracia”.



La Defensoría del Pueblo aseguró que las actividades de inteligencia en un Estado como el colombiano son esenciales para combatir la criminalidad, prevenir y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos, “pero si se hacen con fines de persecución política atentan contra ellos”, dijo. Añadió que las actividades de “perfilamiento lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado Social de Derecho”.

Actividades de perfilamiento lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado Social de Derecho FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa aseguró que es inaceptable que estas actividades de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal permanezcan, y dijo que estas son “acciones propias de regímenes autoritarios en contra del derecho a la información”.



La FLIP también aseguró que lo que ha dicho, por ahora, el Ministerio de Defensa es insuficiente pues el Gobierno debe explicar el origen de la iniciativa de perfilamiento, el propósito de esa práctica, las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a esa información, y que especifique cuáles fueron los hallazgos para apartar del cargo a 11 oficiales.



JUSTICIA