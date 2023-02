Un oficial que fue notificado a mediados de enero del llamado a curso de ascenso de teniente a capitán, se desplazó a Bogotá para iniciar ese proceso. Sin embargo, se enteró de que aumentó en un año más el tiempo de servicio que debe tener en la fuerza para poder cambiar de rango.



EL TIEMPO confirmó con otros uniformados que estaban citados para iniciar el curso de ascenso, y ratificaron que también les llegó la comunicación en la que se les aclara que aunque no se cancela en curso, no ascenderán de inmediato al grado siguiente, por lo que tendrán que esperar un año.



Hasta ahora, el tiempo de servicio para ascender de teniente a capitán es de cuatro años, pero tras la modificación quedó en cinco.



Consultados por este diario, fuentes del Ejército Nacional confirmaron que efectivamente se incrementó el tiempo de servicio para algunos grados, y que esto se hizo luego de realizar un estudio sobre el tema.



El presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de ascensos de la Fuerza Aérea Colombiana en Cali. Foto: Cortesía Presidencia

Por otro lado, al ser contactados por EL TIEMPO, varios oficiales señalaron que acudirán a la justicia para hacer respetar los tiempos de servicio que tenían al ingresar a las fuerzas, al considerar que se están afectando derechos adquiridos.



Sobre esta decisión, se conoció que fue un acto del Ejército Nacional el que cambió los tiempos de los ascensos, y a la par uniformados señalaron que sabían de la decisión, pero no que se aplicaría de forma inmediata.



En entrevista con EL TIEMPO, el brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza, contó todos los detalles detrás de esta decisión que, a su juicio, va a beneficiar a los miembros del Ejército y a la ciudadanía.



Lo primero que planteó el alto oficial es que esta era una necesidad, manifestada en la preocupación de la administración del talento humano de la institución, y la idea de garantizar un óptimo desempeño. Por eso, aunque se piense que esta directriz va a ser daño -a su criterio-, no es así.



"No es nunca para hacerles daño, sino que estamos siendo consecuentes con la responsabilidad social e institucional que tiene el Ejército. ¿Qué se hizo inicialmente? Se revisó la Constitución, y luego hacemos un salto al artículo 117, partiendo de allí nos dice que la ley determinará el sistema de ascensos que le son propios a ese régimen especial de carrera", explicó el oficial.



Brigadier general Óscar Tobar Soler, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza. Foto: Ejército

Dicho mensaje fue aclarando que se revisaron tres decretos para no pasarse por encima de la norma ni extralimitarse en funciones, uno de los consultados fue el decreto ley 1790.



Así mismo, dejó claro que este cambio aplicará solamente para el Ejército Nacional, para los rangos que van desde subteniente a coronel. Frente a la duda de si fue una decisión tomada tras el cambio de gobierno, el militar explicó que no es así, puesto que hace parte de una estrategia interna que venía desde tiempo atrás.



"La institución hace procesos internos para una mejora continua, entonces esta no es una invitación circunstancial y momentánea, u ordenada por alguien. No, esto hace parte de la reflexión institucional a través de los diferentes comités de renovación estratégica. No surgió de la mitad del año pasado hace acá", contestó el oficial.





Eso sí, dejó claro que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sido respetuoso de las decisiones que toman las Fuerzas Militares para su continua mejoría.

Las razones detrás de la directriz

En la entrevista, el general Tobar Soler indicó que son al menos ocho razones que tuvo en cuenta la institución para tomar esta decisión, la cual fue, en efecto, previamente consultada con comités estratégicos y el departamento jurídico.



Entre ellas, la que más resalta textualmente el oficial es que tiempo atrás, entre subteniente, teniente y capitán -que son los oficiales subalternos-, sumados sus tiempos daban 12 años de servicio; y sumados los tiempos de mayor, teniente coronel y coronel, daban 15 años.



"Entonces, mientras yo tenía 12 años oficiales subalternos, tenía 15 de superiores, y si el que controla las operaciones militares está en el nivel de oficiales superiores, y el que ejecuta está en el subalterno, nosotros estábamos teniendo más personal que planeaba que el que tenía que ejecutar", resaltó Tobar Soler.



Prácticamente, para él se venía en una pirámide invertida, ya que el uniformado que tiene que estar en el ámbito táctico, acompañando a soldados y suboficiales, solo estaba 12 años, de los cuales tenía que sacar tiempo para ir a estudiar.



Otras de las razones tienen que ver con los desafíos y retos para la seguridad nacional que enfrenta el país, así como la proyección institucional de estar más en los territorios.



