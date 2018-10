La oferta secreta de Odebrecht para indemnizar al país

Los directivos de Odebrecht investigados en Colombia por el pago de multimillonarios sobornos a funcionarios y a particulares se están jugando una nueva carta.



En el marco del acuerdo de colaboración que cocinan con la Fiscalía, y que ya fue rechazado por un juez, acaban de hacer una nueva oferta para indemnizar al país, apuntándole a que esta vez les sea aprobado el principio de oportunidad, que prevé que no paguen ni un solo día de cárcel.

Hace unos meses hablaron de desembolsar 14.000 millones de pesos, pero EL TIEMPO estableció que el apoderado especial de los brasileños en Colombia les ha hecho llegar al Fiscal, al Contralor y al Procurador una oferta mayor.



“La propuesta del acuerdo de reparación integral (ARI) incluye una oferta formal por parte de las empresas Odebrecht de pagar por concepto de daños inmateriales relacionados con la afectación a la moralidad pública la muy importante suma de 96.000 millones de pesos colombianos”, se lee en el documento en manos de EL TIEMPO. Y es muy probable que esta oferta suba.



Y en este se agrega que para los brasileños, el jugoso monto de la nueva oferta “es una prueba manifiesta de la voluntad y seriedad de las empresas Odebrecht para cumplirle al Estado colombiano, a la luz de los referidos actos, a su entera satisfacción”.



No obstante, el desembolso está condicionado. A renglón seguido, el apoderado especial añade que el pago de los 96.000 millones de pesos, unos 32,4 millones de dólares, depende de que la Concesionaria Ruta del Sol sea liquidada según los términos y condiciones previstos en el acuerdo firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Esto significa que se les deben reconocer y pagar las inversiones realizadas con recursos privados para la construcción de 300 kilómetros de vías nuevas y la rehabilitación de otros 200 kilómetros de carreteras existentes y en operación.

Odebrecht, según su apoderado, necesita el dinero para pagar deudas bancarias, proveedores, subcontratistas y pasivos laborales, entre otras acreencias.



Según dijo la ANI en febrero de 2017, el acuerdo debía llegar a una conciliación avalada por un tribunal de arbitramento, pero este se declaró fallido. Así que el caso quedó en manos de los respectivos árbitros, que son quienes tienen la última palabra.



El aumento en la indemnización parece ceñirse a los cálculos que el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo sobre lo que realmente pagó Odebrecht en sobornos en Colombia. Cuando estalló el escándalo, el FBI habló de 11,1 millones de dólares, pero las cuentas de Martínez superan los 32 millones de dólares.



Además de la Ruta del Sol II, los brasileños aparecen en cuatro expedientes fiscales, penales y disciplinarios: el que vincula a los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, el tramo Ocaña-Gamarra y hasta los aportes a las campañas Santos Presidente, por el que la Procuraduría le abrió una indagación a Roberto Prieto.

Bajo la lupa

Cuando la Fiscalía presentó el primer principio de oportunidad, el 20 de febrero, la Contraloría expresó su inconformidad alegando que halló un detrimento superior a los 20.000 millones de pesos, que no se ajustaba a la oferta inicial de indemnización.

Por eso, aunque el apoderado especial de Odebrecht insiste en que los sobornos no salieron de dineros públicos, EL TIEMPO estableció que el aumento en el pago también le fue enviado al contralor general, Felipe Córdoba, para que se revise con lupa la propuesta. Y la Procuraduría también la va a revisar.



En efecto, equipos de las tres entidades tenían programado hace cinco días analizar la nueva oferta de los brasileños. Pero el estudio de su viabilidad quedó aplazado.

En todo caso, para hacer más atractiva la oferta, la firma brasileña también está ofreciendo renunciar a los derechos litigiosos, “para dirimir cualquier otra controversia relacionada con la terminación anticipada del contrato de Ruta del Sol II”.



Y, aunque en la carta no lo expresan, EL TIEMPO estableció que también renunciarían a la posibilidad de demandar a la nación. Esto se debe a que en agosto se había ventilado una eventual demanda por 5 millones de dólares, por supuestos perjuicios causados por el Estado.



Sin embargo, lo único firme por el momento es la oferta de pago de los 96.000 millones de pesos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @Uinvestigativa