Odontólogo que atendió a Merlano dijo que se entregará a autoridades

Luego de que se conoció que la hija de Aída Merlano fue capturada en Barranquilla por favorecimiento en la fuga de su madre, la exsenadora condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema, el odontólogo Javier Guillermo Cely, quien atendió a Merlano antes de que ella se fugara y sobre quien pesaba una orden de captura le informó a las autoridades que se va a entregar.



En la madrugada de este viernes la Fiscalía ya había ido a buscarlo a la dirección que él reportó, para hacer efectiva la orden de captura, pero el profesional de la salud no estaba allí.

Desde este jueves, en un comunicado emitido a la opinión pública, el odontólogo dijo que no había sido parte del plan de fuga de Merlano y que estaba presto a colaborar con la justicia en lo que lo requiera, y según le confirmó la Fiscalía a EL TIEMPO, este viernes Cely ratificó que no está huyendo de la justicia y que se presentará a las autoridades.



Además de Cely y de la hija de Merlano aún no se han expedido más órdenes de captura, a pesar de que desde el mismo martes, día de la fuga de Merlano, las autoridades verifican la posible participación y responsabilidad que tuvieron en ese hecho varias persona más, entre ellas funcionarios del Inpec.

Aún no han sido identificadas las personas que, además del odontólogo, se encontraban dentro del consultorio durante el procedimiento. Foto: Archivo particular

Se mantienen los operativos de seguridad para tratar de ubicar a Merlano, condenada por corrupción electoral entre otros delitos, quien ya cumple cuatro días prófuga de la justicia luego de que en la tarde del martes, tras una cita odontológica, usó una soga para descender desde el tercer piso del edificio hasta la calle, en donde la esperaba un motociclista que huyó con ella.

