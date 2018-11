Odebrecht presentará nueva propuesta de indemnización

En las próximas horas la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría emitirán un comunicado oficial conjunto en el que anuncian que la oferta de indemnización integral que planteó la multinacional Odebrecht, por el pago de sobornos en Colombia, no fue aceptada.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO en exclusiva, si bien la Contraloría y la Procuraduría manifestaron que no se opondrían a los acuerdos judiciales de colaboración penal, fueron enfáticas en que no renunciarán a la orden constitucional de continuar con las investigaciones y defender a la víctimas.



Y la Fiscalía se acaba de pronunciar en idéntico sentido.



En efecto, los tres entes de control coincidieron en que la oferta de reparación no puede amarrarse a las investigaciones fiscales, disciplinarias ni penales, así estén en marcha las solicitudes de un principio de oportunidad, en el marco de la colaboración ofrecida por Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Eduardo Darocha Soares y Eleuberto Martorelli.

Y aunque se recalca que el monto de indemnización ofrecido por los brasileños ha subido de 32 mil millones de pesos, a 96 mil millones de pesos y luego a 106 mil millones de pesos, le recordaron a los voceros de Odebrecht que la reparación integral implicaría no solo el tema penal, sino también la terminación de los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria, administrativa y los adelantados incluso por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



"En reunión convocada por la Vicefiscal el día de ayer, la cual contó con la participación del Viceprocurador Juan Carlos Cortés, el Vicecontralor Ricardo Rodríguez y el representante de Odebrecht en Colombia, los organismos de fiscalización y control manifestaron la imposibilidad de disponer sobre las acciones que se surtan en el ámbito administrativo, disciplinario y fiscal, de suerte que la indemnidad planteada debe referirse exclusivamente a la que tiene que ver con la integridad de la administracón pública, como bien jurídico protegido por el Derecho Penal, para viabilizar los principios de oportunidad correspondientes", se lee en el comunicado.



Y remata diciendo que a los reparos realizados por los tres entes de control, Odebrecht convino presentar una nueva propuesta, por ahora solo en el marco del proceso penal, que será evaluada por la Contraloría como representante de las víctimas, la Procuraduría como Ministerio Público y la Fiscalía, como titular de la acción penal.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@uinvestigativa