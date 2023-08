En una jornada en la que la Fiscalía reveló 55 nuevas imputaciones por el escándalo de Odebrecht destaca un nombre: el de Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional brasileña entre 2008 y 2015, quien por primera vez será formalmente acusado por la justicia colombiana.



La máxima cabeza de la firma, así como sus principales ejecutivos en Colombia, será procesado como cerebro de la red de corrupción que pagó más de 80.000 millones de pesos en sobornos a funcionarios públicos y congresistas entre 2009 y 2015.

Marcelo Odebrecht Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

“La Fiscalía formulará cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos”, afirmó Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema y quien fue el coordinador de las investigaciones en la administración de Francisco Barbosa.



Este jueves, en Cartagena, la Fiscalía reveló las nuevas imputaciones (varias de las cuales corresponden a procesados por otros delitos en el mismo escándalo) y recordó cómo la maraña de corrupción usada por Odebrecht en varios continentes se replicó en el país. Para tal fin, en la compañía brasileña se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, que tenía tres objetivos: conseguir megacontratos, modificar favorablemente el objeto de los mismos y pagar las coimas a funcionarios públicos a través de empresas ubicadas en paraísos fiscales.



Al aterrizar el caso en Colombia, los fiscales encontraron que las movidas fueron calcadas desde la casa matriz, y por ello se emplazó a comparecer ante los jueces colombianos, además de Marcelo Odebrecht, a Eder Paolo Ferracutti, presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, así como a Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Martorelli, Luiz A. Bueno, Ricardo Paredes, Yezid A. Arocha, Amilton H. Senday, Luiz B. Filho, Marcio Marangonni, Manuel R. Cabral y Luiz C. Texeira.



Todos ellos, incluyendo al expresidente, serán imputados en las próximas semanas por concierto para delinquir y lavado de activos, que en el caso de Bueno Junior y Mameri corresponden a hechos distintos por los que suscribieron principios de oportunidad con la Fiscalía.

Platas en campañas

Juan Manuel Santos se quedó en la Casa de Nariño en el 2014. Competía por la Presidencia con Óscar Iván Zuluaga. Según la Fiscalía, en ambas campañas entró plata ilegal de Odebrecht. Foto: Archivo EL TIEMPO

En su balance de este jueves, la Fiscalía reseñó la investigación contra el excandidato presidencial del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zuluaga, quien ya fue imputado por cargos de recibir 1,6 millones de dólares (3.045 millones de pesos de la época) de Odebrecht. También destacó que a la campaña de Juan Manuel Santos habrían entrado 3.540 millones de pesos. El fiscal Jaimes dijo que está probado el aporte de campaña presidencial a Juan Manuel Santos, “en las dos campañas, me refiero a la campaña del 10 y a la segunda vuelta de la campaña del 14, sumados son 3.540 millones de pesos”.



Roberto Prieto, gerente de campaña de Santos en el 2014, fue condenado por recibir recursos de Odebrecht.



El exsenador Otto Bula, condenado por el caso, aseguró que a esa campaña se destinó al menos un millón de dólares en el 2014. Y Prieto reconoció ante la justicia que afiches electorales por valor de 400.000 dólares fueron costeados con plata de la multinacional, pero señaló que el entonces presidente-candidato no tuvo conocimiento de esa jugada.



En la rueda de prensa, el fiscal Jaimes destapó nuevas pruebas contra 33 exfuncionarios y asesores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) del gobierno Santos, entre ellos el expresidente de esa entidad Luis Fernando Andrade (ya procesado). A ellos se les cuestiona por la suscripción de seis otrosíes correspondientes al contrato de la Ruta del Sol II en los que, según la Fiscalía, se favoreció ilegalmente al contratista, bien a través de la entrega de recursos anticipados o a través de modificaciones sin sustento de tiempos y calidad de obra.

Luis Fernando Andrade aseguró que es inocente y que cargos en su contra “son totalmente falsos”. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Entre los imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos están, además de Andrade, exvicepresidentes, exgerentes y exasesores de la entidad para la época del contrato. En total, en Colombia, según el ente acusador, hubo daños por cerca de $ 514.000 millones, de los cuales se le deben aún al Estado más de $ 494.000 millones.



Ahora, las autoridades evalúan la ruta para la comparecencia en el país de la cúpula brasileña, una tarea que será difícil, pues ese país no extradita a sus ciudadanos.



Este jueves, el fiscal Gabriel Jaimes aseguró que tanto las recientes decisiones de las autoridades de los Estados Unidos sobre Corficolombiana (que fue socio minoritario de la Ruta del Sol II) y el Grupo Aval (dueño de Corficolombiana), así como varios de los avances de los procesos en Colombia son producto de la colaboración de las justicias de los dos países.



“Allí (en EE. UU.) se pueden adelantar imputaciones empresariales contra personas jurídicas”, dijo Jaimes sobre la multa de 60 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos. “No hay imputaciones contra ninguna persona natural, salvo la advertencia de ilicitudes individuales en el caso del señor José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana”, puntualizó.



Y agregó que “en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo individuales”. “Concordante con aquella decisión (en EE. UU.) y con los elementos probatorios que existen aquí y allá, la Fiscalía ya investigó, judicializó y logró condena del señor José Elías Melo, como presidente de Corficolombiana, que es la única persona a la que se le puede atribuir responsabilidad penal”, dijo el fiscal Jaimes.

La Fiscalía también tomará acciones contra los contratistas Wilson Ruiz y Carlos Abuabara y contra el lobista Luis Bernardo Villegas, quien habría recibido $ 9.542 millones por gestiones irregulares ante la ANI.

Petro dice que ‘los dejaron irse’

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro Urrego afirmó este jueves que la multinacional brasileña Odebrecht “no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por los sobornos con los que obtuvieron contratos en el país. Durante el Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos, el jefe del Estado, además, atacó a la Fiscalía por permitir que los ejecutivos brasileños volvieran a su país.



“No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, dijo Petro y luego añadió: “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”.

