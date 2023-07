El anuncio de imputación al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por supuestamente conocer del ingreso de dineros de la multinacional brasileña Odebrecht a su campaña y no reportarlos, trajo a colación el hecho que en 2017, el Consejo Nacional Electoral investigó las alegaciones que en su momento se conocieron y optó por archivar el caso.



Esa decisión se consignó en la resolución 2677 de 2017 que en 89 páginas consideró que no había evidencias del pago de 1.6 millones de dólares al publicista Eduardo Duda Mendonça, a pesar de las advertencias que entonces hizo la Procuraduría en sentido contrario.



¿Qué dice ese documento?

La Procuraduría presentó varios alegatos en ese proceso.



Para decir que: “Del acervo probatorio obrante en el expediente se considera que habría elementos probatorios que permitirían establecer que el grupo empresarial de Odebrecht, a través de una de sus empresas, realizó pagos a favor del señor José Eduardo Cavalcanti de Mendoza como retribución o pago de una parte de la asesoría en temas publicitarios y de marketing político publicitario a favor de la campaña a la presidente del doctor Oscar Iván Zuluaga para el periodo 2014-2018”.



El CNE, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, hoy Defensor del Pueblo, dijo que no compartía esa afirmación porque la misma “no goza de respaldo en el material probatorio”, tanto a nivel técnico como científico, en referencia a un dictamen realizado por dos peritos de la Fiscalía que concluyeron la imposibilidad de establecer el destinatario final “y la trazabilidad del monto girado” en 2014 por Topsail Holding S.A.

Foto: Federación Nacional de Departamentos

El CNE también le dio crédito a un experto que menciona la existencia de un título de compra de Newcastle Associates INC a Topsail Holding del 2 de diciembre de 2015 que, dijo la entidad, es posterior a los pagos que que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht, mencionó a la Fiscalía.



Esto, para desestimar un testimonio de Martorelli, pues según fallo del CNE dice que no hay prueba suficiente recopilada para demostrar los pagos.



“En relación a las manifestaciones de oídas del señor Martorelli y el material probatorio integrante del plenario a la fecha, en especial al experticio, no satisfacen a cabalidad las anteriores reglas jurisprudenciales pues lo que narra Martorelli no fue escuchado directamente por la persona de primer grado (…) lo cual conlleva a que mencionado relato se basa en conjeturas y conclusiones sin fundamento fáctico legal”, dice el documento.

Foto: EL TIEMPO

También indica el CNE que no entiende por qué la Procuraduría pedía la sanción basándose solo en los registros de transferencia a la holding, que eran por 1.6 millones y no por 1.1 pues, según su criterio, no se le podía dar a esto valor probatorio que demostrara más allá de toda duda que la campaña de Zuluaga había recibido ese dinero.



“No se evidenció ingresos de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la Corporación, como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras de lo cual se tiene la certeza de los recursos recibidos por la administración de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta”, agrega el fallo.



El CNE indicó que la Procuraduría, entonces desconoció las pruebas técnicas allegadas al expediente y que indicarían, junto al resto de la evidencia, que no había certeza sobre “la recepción de aportes de persona extranjera por parte de la campaña electoral del señor Oscar Iván Zuluaga”.

Foto: EL TIEMPO

La Procuraduría cuestionó esa decisión

Al conocerse esa decisión, a finales de octubre, la Procuraduría pidió al CNE que la revocara asegurando que sí había pruebas suficientes que demostraban los pagos.



"Para el Ente de Control es importante que el Consejo Nacional Electoral señale que existen pruebas y argumentos jurídicos suficientes para declarar que los investigados son responsables de las faltas consistentes en recibir contribuciones monetarias de personas jurídicas extranjeras y presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña", dijo la entidad en ese momento.



Ese recurso fue negado por la resolución 1985 del 2 de agosto de 2018 con la cual el CNE mantuvo su decisión inicial.

El magistrado que no apoyó la decisión

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Armando Novoa, entonces magistrado del CNE, no apoyó la decisión de la mayoría de la Sala Plena del CNE y en octubre de 2017 manifestó sus reparos indicando en una carta que, entre otros, no se fijó una metodología de investigación que atendiera la complejidad de la corrupción de Odebrecht por lo que, en su criterio, se debió usar el concepto del derecho penal de los aparatos organizados de poder.



También dijo que se desconocieron indicios y las las pruebas que permitían deducir responsabilidad directa del candidato Zuluaga y su partido en el ingreso de dineros a la campaña. ¿Cuáles?

Según dijo Novoa, entonces, se trata de la declaraciones del señor Duda Mendonça, publicadas en la edición del 1° de febrero de 2017, en la Revista Veja de Brasil, en la cual señala que un alto ejecutivo de Odebrecht en Sao Paulo lo contactó para buscar su apoyo como publicista por una suma de 4.3 millones de dólares, suma que la campaña consideró “elevada por el comité de Oscar Zuluaga”, por lo que esa compañía “se ofreció a financiar los gastos de la campaña con el publicista por medio de consignaciones en cuentas bancarias en el exterior”.



Las declaraciones del ex presidente de ODEBRECHT en Colombia, Eleuberto Martorelli, rendidas ante la Procuraduría General en las cuales señaló: “En relación a la campaña del señor Zuluaga yo pude colocar un millón seiscientos mil que nosotros hemos pagado al publicista Duda Mendoza. ¿Pesos o dólares? Dólares; y fueron pagados directamente al señor Duda Mendoza. Nunca entregué un peso, un dólar en las manos o ninguna cuenta del señor Zuluaga”.

Según Novoa, las pruebas enviadas por la Fiscalía General señalaban que Odebrecht sí destinó la cifra de US $1.6 millones y que esta fue girada a favor de la compañía Topsail con domicilio en Panamá, en tres transferencias a una cuenta bancaria en Suiza.



El entonces magistrado dijo que no se tuvo en cuenta que Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, "fue quien hizo el contacto para llevar a cabo la reunión en Sao Paulo, Brasil, en que se acordó contratar los servicios del señor Duda Mendoza", y que este estuvo vinculado a Odebrecht en 2011 y 2012 y fue coordinador en las regiones de la campaña.



Hoy Arizabaleta logró un principio de oportunidad con la Fiscalía tras entregar audios de conversaciones con Zuluaga que probarían que este siempre supo del dinero.

