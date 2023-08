Desde Cartagena, la Fiscalía presentó una nueva imputación de cargos contra 22 personas por la corrupción y sobornos de Odebrecht en Colombia. La imputación incluye a la cúpula de la multinacional.



De acuerdo con el ente acusador, estas personas habrían creado una "empresa criminal" para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos, durante al menos 8 años.

Según informó el fiscal Gabriel Jaimes, desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo, incluyendo Colombia, donde "con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares".



Esta área especializada en sobornos tenía tres fases: conseguir los mega contratos, modificar el objetos de los mismos y, para ello, cancelar dádivas pagadas a través de empresas off shore, ubicadas en paraísos fiscales. Los pagos para Colombia se hicieron a través las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.

La investigación de la Fiscalía mostró que los sobornos no eran registrados en los balances contables de la multinacional, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles.



"El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles", sostuvo Jaimes.

Los sobornos en la Ruta del Sol II

Ruta del Sol II. (Imagen de archivo) Foto: Paola Benjumea / Archivo EL TIEMPO

Los investigadores de la Fiscalía determinaron que Odebrecht, que suscribió el contrato de concesión de Ruta del Sol II el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, pagó sobornos por 11.493 millones de pesos por esta adjudicación. Según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro que ya fue condenado.



"En diciembre de 2012, (Odebrecht) logró, a través de dos congresistas, firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a la empresa beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario", sostuvo Jaimes.



Pero además, durante el desarrollo del contrato, entre marzo y octubre de 2013, se suscribieron ocho otrosíes que, según la Fiscalía, causaron un detrimento a la nación por más de 120 mil millones de pesos porque se cancelaron tramos que no se ejecutaron, y no se cobraron multas por incumplimientos en la ejecución de la obra y modificaciones en el objeto contractual.



"Varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones, habrían recibido en sobornos más de 1.028 millones de pesos", señaló la Fiscalía.

Hay otros dos otrosíes que fueron investigados, se trata de los que autorizaron la ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo Ocaña – Gamarra.



El primer otrosí fue por 3.177 millones de pesos para los estudios, y el segundo fue el que autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior de 676 millones de pesos.



"Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los 53 mil millones de pesos", sostuvo la Fiscalía.



Los imputados

Marcelo Odebrecht Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos, serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, las siguientes personas:



El presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008-2015 Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti.



Así mismo, se anunció imputación contra: Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.



Un segundo bloque de la imputación es contra contratistas, en particular contra dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S.



Se trata de Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado, porque habrían suscrito dos contratos por 3.931 millones de pesos. Según el ente acusador, de este contrato se habrían direccionado 2.000 millones de pesos al lobista Otto Bula.



Además, Ruiz y Abuabara habrían tomado para cada uno 260 millones de pesos del total de los contratos.



También se imputará al exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y a su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de los sobornos.



A los socios propietarios de Midas S.A.S., Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, se les imputará por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.

El fiscal general Francisco Barbosa (izq.) y el fiscal Gabriel Jaimes anunciaron la nueva imputación desde Cartagena. Foto: Fiscalía General

De otro lado, el ente acusador imputará a cuatro lobistas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



El primero de ellos será Luis Bernardo Villegas Giraldo, por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato 001 de 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol II.



"La persona al parecer recibió en total 9.542 millones de pesos. El cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán", señaló la Fiscalía.

