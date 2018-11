Odebrecht dice que pagaría a cuotas indemnización al país

El acuerdo de indemnización integral a Colombia de la multinacional Odebrecht parece estar enredado.



Así se concluye tras una reunión confidencial, sostenida este martes en el despacho de la vicecontralora María Paulina Riveros, en la que voceros de la firma brasileña explicaron cuál es su oferta para cubrir los daños y perjuicios ocasionados al país por el pago de sobornos para quedarse con millonarias obras de infraestructura, incluida la Ruta del Sol II.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Felix Guedes Martins, director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, sostuvo que estaban dispuestos a desembolsar 106.000 millones de pesos, “como máximo esfuerzo de indemnización” y demostración de buena voluntad.



Y, además, manifestaron que de aceptarse la oferta –hecha en el marco del acuerdo de colaboración que cocinan con la Fiscalía–, la pagarían en cuotas.



A cambio, reiteraron que, tal como EL TIEMPO lo reveló el pasado 5 de octubre, esto implicaría que la Concesionaria Ruta del Sol se liquide según los términos y condiciones previstos en el acuerdo firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).Además, que cesen las medidas administrativas y judiciales contra personas y bienes de la multinacional.

Siguen investigaciones

Y si bien el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez Yee, y el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, manifestaron que no se opondrán a ningún acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, fueron claros en advertir que no van a renunciar a las investigaciones que adelantan.



Al respecto, Cortés señaló que la acción popular que instauraron en contra de la brasileña, por los sobornos que pagaron para obtener el contrato de la Ruta del Sol II, está a punto de definirse y que el Ministerio Público no va a renunciar a defender los derechos de los colombianos.



Y el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee fue enfático en señalar que su entidad seguirá adelante con las auditorías de las obras en las que está involucrada la multinacional y tampoco renunciará a los hallazgos y posibles juicios fiscales que de ellas se deriven. Además, recordó que la Contraloría es la representante oficial de las víctimas y que las protegerá hasta las últimas consecuencias en todos los escenarios judiciales.

Árbitro muerto

De hecho, la Contraloría y la Procuraduría recordaron que la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II está en manos de un tribunal de arbitramento, el cual se debe respetar.



Al respecto, EL TIEMPO estableció con fuentes enteradas que dicho tribunal se ha demorado porque uno de los árbitros falleció de muerte natural, un impase que ha retrasado el análisis de pruebas.



Así mismo, que ante esa instancia se ha insistido en que Odebrecht está aplicando una fórmula de cobro de obras ejecutadas, en la cual se estaría liquidando dos veces el efecto de la inflación, haciéndolo más oneroso para el país.



Y, si bien la Fiscalía no ha fijado una postura definitiva sobre el principio de oportunidad con directivos de Odebrecht –que ya fue rechazado por un juez–, cálculos estiman que la indemnización debe bordear los 180.000 millones de pesos, suma lejana a la oferta de los brasileños.

En efecto, cuentas de la Fiscalía y la Contraloría General señalan que se deben tener en cuenta los 6,5 millones de dólares de soborno al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, los 4,6 millones de dólares entregados a Otto Bula y otros 51 millones de dólares en coimas descubiertas en Colombia y otras que la firma reconoció ante autoridades de Estados Unidos.



Además, si la oferta de indemnización se compara con la de otros países, resulta baja teniendo en cuenta que en otros casos Odebrecht pagó incluso el doble de los sobornos descubiertos.



En todo caso, la multinacional recordó que la nueva oferta de indemnización es mucho más generosa que la inicial: por 14.000 millones de pesos. Además, dice que el jugoso monto “es una prueba manifiesta de la voluntad y seriedad de las empresas Odebrecht para cumplirle al Estado colombiano, a la luz de los referidos actos, a su entera satisfacción”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

