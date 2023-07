El escándalo por los audios en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga hablando con Daniel García Arizabaleta de lo que serían los supuestos ingresos irregulares de plata de Odebrecht a la campaña presidencial de 2014, dejó nuevamente varios nombres sobre la mesa.



Uno de esos fue el de Carlos Camargo Assis, hoy defensor del Pueblo que para el año 2017 fue el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que asumió la investigación contra Zuluaga por la supuesta entrada de 1,6 millones de dólares a la campaña de Zuluaga.



En octubre de ese año, la ponencia fue votada por el resto de magistrados de la corporación electoral, y por mayoría se archivó el proceso contra la ficha del uribismo por el Centro Democrático para llegar a la Casa de Nariño. Se determinó que no hubo conductas irregulares, es decir, que a la campaña de Zuluaga no entró plata de Odebrecht para pagarle sus servicios al publicista 'Duda' Mendoca.

El registrador nacional, Alexander Vega

Sin embargo, unos audios revelados por la revista Semana serían una piedra en el camino a nivel penal para el excandidato, pues en ellos reconocería que sabía de la entrada de plata a su campaña presidencial por parte del extranjero, algo que va en contra de la Constitución.



En medio de ese escándalo, la Fiscalía alista una imputación contra Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Mientras que a su hijo David le leerá el de fraude procesal al haber sido el gerente de campaña.



Desde años atrás, el ente acusador ha tenido este caso, fue así como en julio de 2017 un fiscal le envió un oficio al entonces presidente del CNE, el hoy registrador Alexánder Vega, indicándole que tras declaraciones y otros elementos tomados, había indicios certeros de que a la campaña presidencial del candidato por el Centro Democrático, en efecto, entraron dólares de Odebrecht.



Meses después, con ponencia de Camargo, fue archivada la investigación. EL TIEMPO buscó al funcionario para obtener la versión de los hechos, y en ese sentido resaltó que en su investigación hubo más de 110 actuaciones administrativas con elementos probatorios que les envió tanto la Procuraduría como la Fiscalía.



"Y se abrió investigación administrativa y formulación de cargos en contra del gerente, candidato, auditor y grupo significativo de ciudadanos de la campaña presidencial del señor Óscar Iván Zuluaga, con ocasión al presunto ingreso de dineros provenientes de la multinacional Odebrecht y la omisión en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial", explicó el actual defensor del Pueblo.



Daniel García Arizabaleta

Además, añadió algo que cobra valor con lo más reciente del escándalo: "Al señor Daniel Andrés García Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora aparentemente afirma. La decisión adoptada en su momento se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento. Cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia".



Esto pese a que en el oficio de la Fiscalía -conocido por este diario- se habla de elementos certeros contra la campaña de Zuluaga, los cuales fueron compartidos con Vega, quien optó este fin de semana por no referirse al escándalo.



En todo caso, según el exmagistrado, para la época de su investigación la versión de García Arizabaleta no era comprometedora contra Zuluaga, algo que tras la publicación de los audios se complica tanto para él como para su hijo, a quien dice en las grabaciones querer salvar cueste lo que cueste.



Es de destacar que García Arizabaleta, que también fue candidato del Centro Democrático pero para el Congreso, sirve ahora de testigo de la Fiscalía en contra de Óscar Iván Zuluaga, como parte de un principio de oportunidad que lo libra de ser judicializado a cambio de entregar información relevante para el proceso por Odebrecht.



Carlos López

Redacción Justicia

