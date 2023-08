En una nueva imputación por la corrupción de Odebrecht en Colombia, la Fiscalía volvió a mencionar la financiación ilegal a las campañas electorales de Juan Manuel Santos (2010 y segunda vuelta de 2014) y Óscar Iván Zuluaga (segunda vuelta de 2014).

A la campaña del segundo, afirmó la Fiscalía, entraron 3.045 millones de pesos, mientras que a las campañas de Santos llegaron 3.540 millones de pesos.



La investigación advierte que los dineros salían de Odebrecht en Brasil, a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, que movía la plata con cuentas y empresas offshore en paraísos fiscales.

Según explicó el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, en entrevista con Caracol Radio, a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas y desde las cuentas en paraísos fiscales, Odebrecht “trasladó dinero de esas cuentas especiales, ocultas, que tenía y lo puso en unas empresas en Panamá que finalmente monetizaron el dinero y lo trajeron vía contratos ficticios a Colombia para aportes de campaña”.



Frente al caso de Santos, el fiscal Jaimes sostuvo que por el ingreso de los dineros de Odebrecht fue condenado Roberto Prieto, su exgerente de campaña. Prieto fue condenado en mayo de 2019 a 5 años de cárcel por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado por la adjudicación en 2010 de un tramo de la Ruta del Sol.



Roberto Prieto saliendo de audiencia. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

En junio de este año, el exgerente también fue sancionado por la Procuraduría por falsedad en documento privado, pues, aunque declaró en el informe de ingresos y gastos de la campaña de 2014 que no se habían recibido contribuciones de particulares, el ente de control determinó una donación de Odebrecht de unos estudios electorales y de opinión, que habrían costado un millón de dólares.



En temas penales, en 2018 la Fiscalía archivó la investigación contra Prieto por la elaboración de dos millones de afiches para la campaña que fueron pagados por Odebrecht por 400.000 dólares, algo que él mismo había admitido en una entrevista radial en 2017.



El argumento para el archivo fue que el delito de ‘violación de topes de campaña’, en el cual habría incurrido, no existía para 2010, cuando se habrían cometido los hechos.



En cuanto a la investigación a Santos, como los expresidentes tienen un fuero especial, su caso estuvo a cargo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que archivó dos procesos.



El primer archivo fue en mayo de 2018, cuando la Comisión aprobó la ponencia del entonces representante Nicolás Guerrero, que señalaba que por los hechos de la campaña del 2010 había diferentes líneas de investigación que adelantaban autoridades judiciales. En este mismo archivo se señaló, sobre la campaña 2014, que no había indicios directos contra el jefe de Estado.



Luego, en agosto de 2021, la Comisión archivó otro caso relativo a la supuesta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. En esa ocasión, el texto de archivo lo presentaron los representantes Jhon Jairo Cárdenas y Andrés Calle, quienes consideraron que no había “una sola prueba sobre cualquier conducta ilegal cometida por el Dr. Juan Manuel Santos Calderón”.



Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga durante audiencia de imputación de cargos, en julio de 2023. Foto: Fiscalía

El caso de Óscar Iván Zuluaga es diferente porque, al no tener fuero, sí puede ser investigado por la Fiscalía, que de hecho le imputó cargos el 10 de julio pasado, junto a su hijo, David Zuluaga, quien fue su gerente de campaña. Ninguno de los dos aceptó cargos.



En la audiencia, la Fiscalía le recriminó el aporte de Odebrecht en servicios de publicidad que no fue registrado en los informes de ingresos y egresos de la campaña ni se le informó al Consejo Nacional Electoral.



La investigación señala que Zuluaga pactó con el publicista brasileño Duda Mendonça seis contratos de publicidad, tres antes de la primera vuelta y tres en la segunda vuelta de 2014.



El negocio, dijo la Fiscalía, se acordó en 4,3 millones de dólares, de los cuales la campaña terminó pagando unos 1,6 millones y Odebrecht cubrió el resto. Como Zuluaga no aceptó cargos, este caso avanza a juicio.

