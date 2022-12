Se siguen conociendo nuevos detalles y nuevos videos de lo que pasó con Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda, donde falleció tras ser agredido el domingo 6 de noviembre.



El inesperado desenlace se dio luego de que el capturado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado saliera de la audiencia en la que un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por considerarlo un peligro para la sociedad.

Juan Pablo González fue capturado por ser el presunto abusador de la menor de 17 años Hilary Castro en una estación de TransMilenio. En su momento, la joven, a través de un video en su cuenta en Instagram, narró los hechos que le ocurrieron el 31 de octubre en la estación La Castellana, luego de descender de la ruta B12 del sistema de transporte masivo.



"Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar a todos lados. Procedió a sacar algo de la maleta y yo lo que hice fue intentar caminar más rápido porque la estación estaba totalmente vacía, no había un solo policía o celador", inició contando la menor en su relato.



Seguido a esto, la menor de edad contó que el hombre corrió tras ella y la amenazó con un cuchillo y le exigió que le entregara todo, además de esculcar su cuerpo. Ella, según relató, se quitó el bolso que llevaba y se lo entregó. Sin embargo, al victimario no se detuvo allí y empezó a decirles cosas obscenas.



Según información de los investigadores, González ya habría sido capturado el pasado 24 de octubre por estar realizando actos obscenos en vía pública. En ese entonces, la comunidad del barrio Villa Nidia, en Usaquén, lo identificó y lo denunció con la policía, quienes lo capturaron. No obstante, aunque el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, este lo dejó en libertad porque “no había suficiente material probatorio que sostuviera la denuncia”, como le contó a este diario una fuente enterada del caso.

En hombros, rapado y en mal estado

Noticias RCN reveló este 4 de diciembre unas nuevas imágenes que muestran parte de las agresiones a las que fue sometido Juan Pablo González estando en la URI de Puente Aranda.



En un primer momento, aparece una persona con gorra y chaqueta blanca con azul, que entra lleva a empujones al presunto abusador hasta una celda, donde lo reciben un grupo de presos.

Noticias RCN conoció en exclusiva los videos que muestran los últimos minutos de vida de Juan Pablo González, el presunto abusador de Hilary Castro, al interior de la URI de Puente Aranda. pic.twitter.com/rDiAhFu3ZJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 5, 2022

Allí adentro fue agredido por varios minutos, a pesar de la presencia de algunos policías. Luego, González reaparece en cámara sin pelo y maltratado; lo llevan a otra celda donde habría sido agredido nuevamente.



Posteriormente, vuelve a aparecer en el pasillo, pero esta vez está siendo cargado sobre los hombros de algunos presos, quienes lo llevan a la celda inicial, donde finalmente muere.