Se sigue conociendo información sobre las denuncias de acoso sexual que envuelven a tres periodistas de RTVC y de la respuesta que el sistema de medios públicos ha dado al tema.



En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la revista Volcánicas publicó una nota que recogía las denuncias de nueve mujeres contra el graficador Jairo Acuña, el periodista económico Juan Carlos Bernal, y el director de la emisora Radiónica Álvaro González, conocido como ‘el Profe’.



En el reportaje se recogen los testimonios de las mujeres, algunas de ellas extrabajadoras de Radiónica y otras oyentes de la emisora, quienes contaron cómo fueron acosadas sexualmente por los funcionarios entre 2016 y 2020.



La publicación señala a Acuña y Bernal de haber acosado a excolegas y extrabajadoras con comentarios sobre sus formas de vestir y sus cuerpos; mientras que González es señalado de contactar, a través de redes sociales, a jóvenes oyentes a quienes les pedía fotos de contenido sexual o encuentros en su casa, de esto se adjuntaron pantallazos.



La respuesta de RTVC

Aunque los denunciados han mantenido silencio, en un comunicado publicado el 29 de noviembre, RTVC respondió a las denuncias señalando que estas “no pueden conducir automáticamente a culpabilizar a una persona cuestionada. Se debe seguir el debido proceso y el trámite correspondiente”.



Así mismo, sostuvo que sí tienen mecanismos y herramientas para atender a víctimas de este tipo de violencias, aunque varias denunciantes dijeron que no hubo una ruta de atención que atendiera sus casos.

RTVC no está exenta de que se presenten situaciones de personas con conductas inapropiadas, pero no puede afirmarse o darse a entender que RTVC o sus medios sean tolerantes FACEBOOK

“Como todas las organizaciones, RTVC no está exenta de que se presenten situaciones de personas con conductas inapropiadas, pero no puede afirmarse o darse a entender que RTVC o sus medios sean tolerantes o complacientes con cualquier forma de acoso o abuso al interior de la empresa”, señala el comunicado.



Pese a este comunicado, titulado ‘Cero tolerancia con cualquier forma de abuso en RTVC’, también se han conocido pronunciamientos de Simona Sánchez, quien trabajó por varios años en Radiónica y que, tras haber expresado públicamente su rechazo por los comportamientos denunciados de sus compañero, comenzó a ser excluida.



El 29 de noviembre ella publicó un pronunciamiento público señalando que rechaza radicalmente cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres y apoya a quienes deciden denunciar.

“Ninguna de las acciones cometidas por los hombres señalados me representa. Ni la apoyo, encubro, ni justifico. Las rechazo rotundamente y solicito de manera urgente que quienes lideren las instituciones tomen cartas en el asunto”, decía.



Y añadió que decidió no volver a firmar el contrato por prestación de servicios que desde hacía 10 años tenía con la emisora. “Me duele profundamente cada uno de los testimonios compartidos, me duele infinitamente que todo un equipo que durante años le ha apostado al ejercicio de la radio pública esté ahora siendo acribillado por acciones específicas de unos pocos, me duele y me llena de rabia el silencio, el institucional y el personal, el no tomar cartas en el asunto, el no asumir, reconocer y ofrecer reparación. Y que ese silencio sea tan ensordecedor. (…) Deseo que se tomen medidas drásticas y que la emisora siga con su compromiso y misión más fuerte que nunca después de eso, porque Radiónica no es de una persona, es radio pública, es de todxs y cada unx de ustedes y nosotrxs”.

Luego de esa publicación, contó que no le respondieron un correo que envió a la emisora pidiendo explicaciones, la sacaron sin previo aviso del chat en el que minutos después se pronunció el director de la misma; así mismo, le inhabilitaron su correo sin permitirle hacer una copia de información personal que tenía allí.



“Nunca en la vida imaginé las formas crueles que pueden llegar a tener instituciones como RTVC y sus cabezas”, concluyó, diciendo que no va a quedarse callada.

