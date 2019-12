Alerta por éxtasis y marihuana con alto componente psicoactivo

En alerta están las autoridades y centros de salud del país por la identificación de dos nuevas drogas que se están comercializando y consumiendo: el DMT (N-dimetiltriptamina) y el 1P–LSD (dietilamida de ácido lisérgico). Con estas dos ya se han detectado en el país, en total, 35 sustancias psicoactivas no tradicionales.



La luz roja la envió el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Justicia, que advirtió del peligro que pueden tener estas drogas para la salud y la vida de quien las consume.

Ana María Rueda, directora de Política de Drogas del Minjusticia, explicó que se identificó DMT en forma líquida. Este es uno de los componentes de las plantas usadas para la preparación del yagé, que si bien es una bebida de tradición indígena asociada a fines rituales y culturales, se está consumiendo de forma recreativa.

Cuando se consume en un contexto ritual, existen unos saberes ancestrales de chamanes que indican a las personas cómo consumirlas FACEBOOK

“Cuando se consume en un contexto ritual, existen unos saberes ancestrales de chamanes que indican a las personas cómo consumirlas. Pero al hacerlo de forma recreativa, no hay quien diga cómo o cuánto consumir”, lo cual lo hace riesgoso, comentó.



Además, la directora dijo que el DMT tiene efectos fuertes que los usuarios no conocen, lo que podría llevar a intoxicaciones, y añadió que según les reportó Medicina Legal, este año se han presentado dos muertes por el consumo de esta droga.



El DMT tiene propiedades psicotrópicas que al ingerirse modifica las funciones cerebrales. Como parte de brebajes derivados de la ayaguasca o yagé, en teoría tendría que inhibirse en la boca del consumidor por la presencia de enzimas que lo degradan, para lo cual se mezcla con otro tipo de plantas, pero en este caso se ha sintetizado.

Frente al 1P–LSD, que es una variación química del LSD, la advertencia del SAT tiene que ver con que es una sustancia nueva y poco estudiada, por lo que no se sabe lo suficiente sobre su efecto en la salud.



En términos de salud, esta sustancia genera efectos como ansiedad o confusión, trastornos psicológicos, episodios de psicosis, disociaciones e insomnio.

De otro lado, desde el SAT lanzaron otra alerta relacionada con la venta de pastillas de éxtasis con una concentración alta de metilendioximetanfetamina (MDMA), su componente activo; y marihuana recreativa con muy alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC), componente activo del cannabis.



Sobre esto, la directora de Política de Drogas dijo que en el primer caso lo normal es que una dosis contenga entre 80 y 140 miligramos de MDMA, pero están encontrando dosis hasta con 230 miligramos. Y sobre la marihuana, normalmente esta contiene un 5 % de THC, pero están encontrando algunas con cerca del 20 %.



De hecho, Julián Quintero, investigador de la Corporación Acción Técnica Social, que tiene el proyecto de prevención de riesgos Échele Cabeza, respaldó lo dicho por el Ministerio sobre los riesgos.



Frente al éxtasis con alta concentración de MDMA, dijo que implica un alto riesgo para la vida “porque una cosa es una dosis promedio de 80 a 140 miligramos, que es para una persona adulta, en dos partes, y otra es una pastilla de hasta 300 miligramos, que es más de lo que una persona soportaría en una noche en unos niveles normales, lo que la podría poner en un nivel de intoxicación grave”.



Además, indicó que ese riesgo se aumenta cuando se mezcla con otras sustancias, como el alcohol. Y en el caso de la marihuana con una concentración riesgosa de THC, indicó que lo que el consumidor percibe de esto es que hay un efecto más fuerte, pero que no “estima los efectos secundarios que esa marihuana está generando en la salud mental de las personas”.



Quintero dijo que, especialmente en jóvenes, esta marihuana con alto THC se relaciona con cuadros psicóticos, problemas de afectación a su salud mental, y en el mediano y largo plazo, con problemas de memoria, aprendizaje, entre otros.



MinJusticia no solo alertó a los consumidores y hospitales, sino también a los organizadores de fiestas y festivales de música, que son espacios donde, según la directora Rueda, suele haber este tipo de consumos.

REDACCIÓN JUSTICIA, CON APOYO DE SALUD

Twitter: @JusticiaET