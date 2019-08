El caso que le enreda las cuentas al exgobernador Lyons

“Resido actualmente en Miami por un acuerdo de colaboración con la DEA y que permitió la judicialización en Colombia de hechos de corrupción en altas esferas de la rama de la justicia”. Así se lee en la última carta que envió a la justicia colombiana el cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus antes de su detención en los Estados Unidos para iniciar su proceso de deportación al país.

En la carta, dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, Lyons Muskus dice que está “muy sorprendido” por la decisión de la Fiscalía de citarlo a una nueva imputación de cargos por hechos de corrupción, situación que le podría descuadrar las cuentas sobre el tiempo que pasaría detenido luego de haber firmado un preacuerdo y un principio de oportunidad con el ente acusador.



Una vez se cumplan los trámites de deportación desde Miami, en donde Lyons Muskus estaba libre y vivía desde mediados de 2017 en una casa con su esposa e hijos, el exmandatario llegará al país a pagar una pena de cinco años y tres meses de prisión. Redimiendo pena con trabajo y estudio podría hacer cuentas de recuperar su libertad en máximo tres años.

Pero una nueva imputación, el pasado 6 de junio, a la que Lyons asistió por videoconferencia desde el consulado de Colombia en Miami, le podría complicar la situación, pues los hechos investigados no hacen parte de la negociación que ya había sellado con la Fiscalía y gracias a la cual recibió beneficios judiciales.



La audiencia tomó tan de sorpresa a Lyons Muskus que no pudo acreditar a su abogado de confianza y fue asistido por un defensor de oficio pagado con el presupuesto del Estado.



La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por los que podría recibir una pena de más de 10 años de cárcel en caso de ser encontrado responsable. Los mismos cargos se le imputaron al exgobernador Edwin Besaile. Ellos no aceptaron la responsabilidad en esos delitos.



La defensa de Lyons señaló que no cometió delitos en el caso particular por el que fue llevado nuevamente ante la justicia, y que si así hubiera sido, habría buscado que el proceso lo incluyeran en la negociación que está en firme con la Fiscalía.

Pagos irregulares a IPS

Según la imputación de la Fiscalía, durante la administración de Lyons Muskus se hicieron pagos irregulares a instituciones prestadoras de salud (IPS) por terapias para el neurodesarrollo. Entre 2012 y 2015, los pagos superaron los 17.000 millones de pesos.



Esos pagos se hicieron por cuenta de resoluciones tramitadas por la Secretaría para el Desarrollo de la Salud de Córdoba, que estaba bajo la responsabilidad de los dos exgobernadores y que no tenían estudios ni justificación para la prestación de los servicios. A juicio del ente acusador, no hubo ninguna planeación en los contratos firmados.



Y aunque supuestamente los recursos estaban destinados para atender a adultos mayores con problemas de movilidad, la mayoría de los beneficiarios en la realidad fueron menores de edad.



El delegado de la Fiscalía señaló que se documentaron 76 casos en los que resultaron beneficiarios 500 menores de edad con terapias que fueron ordenadas por fallos de tutela. Indicó que en muchas de esas tutelas se encontró que no había historias clínicas ni remisión para que se hiciera la terapia, y con el mismo formato se tramitaban las órdenes.



“La misma fisioterapeuta prestaba los mismos procedimientos al mismo tiempo en distintos municipios del departamento”, cuestionó la Fiscalía. Y mencionó que con un solo documento se justificó la prestación del servicio a 58 pacientes, a quienes se ordenaron las mismas terapias.



Indicó que los pagos llegaron a empresas cuyos dueños o representantes tenían nexos de amistad o cercanía política con los dos exgobernadores.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET