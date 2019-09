Hay una nueva identificación en caso del Palacio de Justicia

Este viernes, durante la audiencia de seguimiento a la condena que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia, se conoció que hay una nueva identificación en las investigaciones que siguen las autoridades.



La información fue confirmada por Germán Romero, abogado de los familiares, quien aclaró que las autoridades no revelaron de quién se trata, pues se pondrían en contacto primero con la familia de la persona identificada. Según Romero, esto generó “zozobra” en la audiencia privada.

Sin embargo, EL TIEMPO conoció que se trata de un caso distinto al de los 11 desaparecidos, de los cuales seis ya han sido identificados y falta encontrar otros cinco. Entonces, no es una de estas cinco personas, sino otra que había sido mal entregada hace 34 años.

La abogada Jomary Ortegón Osorio, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que hace acompañamiento jurídico a las familias de los desaparecidos del Palacio, insistió en los cuestionamientos al equipo que adelanta las investigaciones, tras conocerse la hipótesis reciente de que en algunos casos no hubo desapariciones, sino errores en los procedimientos de entrega de cuerpos a las familias.



En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia, no solo por los casos de los 11 desaparecidos, sino también por casos de tortura y ejecución extrajudicial. En la sentencia obligaba al Estado a tomar medidas tendientes a esclarecer las responsabilidades en estos hechos y a reparar a las víctimas.



En esta decisión, la Corte IDH aseguró que “el hecho de encontrar los restos de alguna de las presuntas víctimas entre los cadáveres exhumados de la fosa común del Cementerio del Sur no descarta automáticamente la posibilidad de que haya salido viva del Palacio de Justicia”, en sintonía con lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá.



Por eso, la Corte advirtió que aun con la identificación, era necesario determinar la causa probable de la muerte “a efectos de poder concluir que la persona falleció como consecuencia de los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia”.

En la misma decisión judicial, el organismo interamericano dijo que estimaba que “la posibilidad de que los restos de las víctimas se encuentren entre los cadáveres mal identificados es mínima”.



Estas consideraciones fueron retomadas este viernes por la defensa de los familiares ante la Corte, al decir que no era admisible jurídicamente descartar que hubiera desapariciones forzadas por la aparición de los restos. “No es admisible aceptar que el Estado por intermedio de la Fiscalía y la siembra de dudas mediáticas que no se incorporan en los expedientes, quiera re litigar el caso y desacatar la sentencia interamericana”, dijo el abogado Romero en la audiencia.



Por su parte, la abogada Ortegón contó que la defensa presentará sus alegatos posteriores a la audiencia ante la Corte, medida que se suma a la recusación hecha a los funcionarios que están a cargo de la investigación de los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 1985, cuando un grupo de la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia y luego agentes del Estado llevaron a cabo una operación de retoma.

La posición de las víctimas

La defensa de los familiares aseguró a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “el Estado no ha removido” los obstáculos frente a la investigación, y que, al contrario, “la impunidad se ha incrementado”.



Aseguraron también que no hay actos de investigación sobre los responsables de las desapariciones desde octubre del 2016, y que desde el 2015 no se han practicado pruebas que refuten “el prolífico y serio material probatorio y evidencia con el que se acreditaron las desapariciones forzadas, el modus operandi, el patrón de ejecución y el universo particular de las víctimas en las decisiones internas y en la sentencia de la Corte”

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com