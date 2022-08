Un día después de haber dado a conocer la nueva cúpula militar y policial, este sábado el presidente Gustavo Petro ya les dio línea a los oficiales: “Todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muerte de líderes sociales”, señaló en Twitter, y añadió que “la comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”.



(Lea también: Designación de nueva cúpula militar precipita salida de oficiales de las Fuerzas).



Aunque fuerte, esta orden, dijo el analista en seguridad ciudadana Henry Cancelado, ya es parte de la misión de la Fuerza Pública en el mantenimiento de la seguridad.

“No es diferente a ratificar lo que ya deben hacer, por lo que parece un eufemismo para dar una sensación de autoridad del Presidente, y más después de poner una nueva cúpula”, consideró Cancelado, quien también es profesor de la Universidad Javeriana.



En cualquier caso, este pronunciamiento se suma al debate por los nuevos nombramientos. El viernes, Petro designó al general Helder Giraldo como comandante de las Fuerzas Militares; al general Luis Mauricio Ospina, en el Ejército; al general Luis Carlos Córdoba, en la Fuerza Aérea; al vicealmirante Francisco Cubides, como jefe de la Armada, y al general Henry Armando Sanabria, como director de la Policía.



La entrada de estos oficiales hará que, por antigüedad, en la Policía salgan 23 generales, y se calculan otros 16 en el Ejército, seis en la Fuerza Aérea y seis almirantes en la Armada.

Facebook Twitter Linkedin

Petro durante su intervención en la asamblea de la Andi. Foto: EFE

¿Qué explica lo que desde algunas orillas se ha llamado una purga? En primer lugar, el Presidente indicó que "cambió el gobierno y cambian las estrategias (...) esos cambios ameritan modificaciones en el Estado, en el gobierno, la sociedad y también en la Fuerza Pública", y añadió que el enfoque será la seguridad humana, que se refiere, según expertos, a limitar los elementos militaristas en la seguridad y enfocarse en el ser humano.



(Lo invitamos a leer: 'Comisión de masacres e impunidad afectará hoja de vida de mandos': Petro).

Precisamente, tras el cambio de nombres y la salida de oficiales con mucha experiencia está un cambio de estrategia "abismal", explica el analista en temas de seguridad Jairo Libreros, quien expuso que decir que el centro será la seguridad humana es una ruptura absoluta con la seguridad militarista que ha traído Colombia desde 2002, y con la doctrina del enemigo interno.



"Una de las explicaciones para entender por qué salen los generales es entender que viene un cambio generacional pero también que hay que sintonizar un cambio de doctrina. La justificación podría ser salir de generales formados hace muchos años en la doctrina del enemigo interno y buscar a oficiales formados en visiones diferentes y faciliten el proceso de implementar la seguridad humana", explicó.

La justificación podría ser salir de generales formados en la doctrina del enemigo interno y buscar a oficiales formados en visiones diferentes: Jairo Libreros FACEBOOK

TWITTER

Añadió que es difícil que el gobierno pueda implementar su nueva estrategia cuando los líderes de las instituciones que deben ponerla en práctica se formaron en una doctrina diametralmente distinta. Esto, no obstante, no implicará una 'desinstitucionalización' de las Fuerzas, advirtió Libreros, sino entrar con una doctrina completamente diferente.



"La seguridad nacional y defensa nacional seguirán existiendo, pero el enfoque estará matizado por la seguridad humana, eso sí, falta que el Presidente explique más cómo funcionarán esos lineamientos", concluyó.



Esta visión de seguridad humana no significa un abandono de líneas de trabajo de prevención de la violencia o lucha contra el crimen, sino un abordaje en el que se entiende que la seguridad no se agota en término militares sino que además se deben tener en cuenta otros factores para el desarrollo humano, explicó Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá.



(Puede leer: Gustavo Petro sobre la nueva cúpula: la política es la seguridad humana).



Para Acero, el cambio anunciado por Petro es uno de los más profundos, pero indicó que las instituciones tienen capacidad para adaptarse y que, aunque hay que esperar que Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, den más claridad sobre su política, la seguridad humana no incluye solo instituciones y temas de seguridad y justicia "sino también de desarrollo social y humano para atender problemas de convivencia y seguridad".



En esto también tendrán un rol, dijo, otras entidades que no están subordinadas al Ejecutivo como alcaldes, gobernadores, la Fiscalía, e incluso universidades, la sociedad civil, entre otros.



(Le sugerimos leer: Los oficiales que saldrían de la Policía tras nombramiento de nueva subdirectora).



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se refirió así mismo a las implicaciones del cambio de cúpula en la relación con los territorios ya que, por ejemplo, entre los oficiales que salen de la Policía están varios de los comandantes regionales.

Llevar el concepto de seguridad humana a las operaciones es la clave: Jorge Restrepo FACEBOOK

TWITTER

Por eso, para él además de que cambia la estrategia, cambia la estructura de mando, lo que también va a tener efectos operacionales, cambios en quiénes son los objetivos de operaciones y en la manera de operar.



"El cambio a una visión de seguridad humana dependerá de la manera como el Gobierno la defina, por ejemplo, cómo es la relación con los ciudadanos, cómo será la persecución del microtráfico y consumo de drogas, qué tan importante será la lucha contra la extorsión y el crimen organizado. Llevar el concepto de seguridad humana a las operaciones es la clave", indicó.



Añadió que aunque con la salida de oficiales se pierden experiencias y capacidades operacionales importantes que toman años en adquirirse, "quienes llegan a las comandancias también tienen años de formación, de trabajo, de conocimientos y capacidades nuevas y una nueva forma profesional de operar".



La nueva cúpula

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha: Henry Sanabria, Luis Mauricio Ospina, Helder Giraldo, Luis Carlos Córdoba y Francisco Hernando Cubides. Foto: Policía, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Escuela Superior de Guerra

El nuevo Comandante de las Fuerzas Militares es el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, quien se venía desempeñando como Inspector General del Ejército. Giraldo es profesional en Ciencias Militares del Arma de Infantería, tiene un pregrado en Gerencia de Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, es PHD honoris causa en Educación del Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Logos International University, entre otros títulos.



Como jefe del Estado Mayor Conjunto fue nombrado el vicealmirante José Joaquín Amézquita García, quien se desempeñó a bordo de las Fragatas Misileras ARC ‘Antioquia’, ARC ‘Almirante Padilla’ y ARC ‘Caldas’. El oficial tiene estudios como profesional en Ingeniería Naval con orientación electrónica, cursó una especialización en Radiocomunicaciones con la Universidad del Cauca, y cuenta con los posgrados en Seguridad y Defensa y Gerencia de Recursos Humanos.



(Le invitamos a leer: Este es el emotivo mensaje del saliente director de la Policía a su sucesor).



De otra parte, como comandante del Ejército fue designado el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien actualmente dirige la Escuela Superior de Guerra, la máxima Instancia de Educación Superior Militar. Ospina tiene especializaciones en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nueva Granada, y es magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Facebook Twitter Linkedin

General Yackeline Navarro, nueva subdirectora de la Policía Foto: Página web Policía Nacional

A la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llegó el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien desde el 30 de noviembre se desempeña como presidente de la aerolínea Satena. El general Córdoba adelantó estudios en Administración Aeronáutica, tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, y una especialización en Gerencia.



A la Armada llega el vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien es el comandante de la Flota Naval. El oficial adelantó estudios como profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales, tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional y en relaciones internacionales y resolución de conflictos, también es especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Alta Gerencia, con diplomado en DD.HH. y DIH.



Finalmente, fue designado como director de la Policía Nacional el general Henry Armando Sanabria Cely, quien tiene más de 33 años de trayectoria institucional. Es administrador policial y abogado con especializaciones en derecho administrativo, en investigación criminal, en seguridad, en penal y criminología, tiene una maestría en Dirección Estratégica y cursó el programa de Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes



Y como subdirectora de la institución llega la general Yackeline Navarro Ordóñez, que está en la Policía desde 1992. Ha impulsado proyectos en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo ‘Gonzalo Jiménez de Quesada’, Escuela de Estudios Superiores de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, en la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz ‘IT. Maritza Bonilla Ruiz’, la Escuela de Investigación Criminal ‘TC. Elkin Molina Aldana’ y en su paso por la Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: