La situación de Venezuela es solo es una parte de la compleja situación internacional que tendrá que empezar a enfrentar la excongresista y exembajadora de Colombia ante Naciones Unidas Claudia Blum, designada anoche nueva canciller.

Blum, que reemplaza al nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señalan analistas, tendría que buscar nuevos consensos con los países de la región. El cambio de ministro en todo caso no va a implicar algún giro en la política exterior.

María Teresa Aya, profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales, afirmó que la nueva canciller debe mirar a la región más allá de Venezuela.



“Ella viene del Diálogo Interamericano, en Washington, y conoce muy bien a Venezuela, pero, además, debe mirar la situación de Bolivía, de Chile, la situación del nuevo gobierno de Argentina”, dijo.



Andrés Molano, profesor de relaciones internacionales, afirmó que la canciller no debe llegar al cargo como si no se hubiera hecho nada en la política exterior, sino que debe adaptarse a lo que está pasando en el exterior. “La prudencia, necesidad y adaptabilidad, esas son las reglas que debe cumplir”, dijo.



La internacionalista Laura Gil afirmó que la nueva canciller debe garantizar que Colombia no pierda presencia e impacto internacionales, “siempre conforme al multilateralismo y el respeto por el derecho internacional en un lógica de diálogo”.



Sandra Borda, analista internacional, afirmó que al saliente canciller le faltó por resolver el tema de Venezuela, “donde la posición de Colombia se desdibujó totalmente y la estrategia del cerco diplomático no produjo ningún resultado”, por lo que a la nueva ministra de relaciones “ahora le toca rearmar la estrategia frente al vecino país”.



“Esto se suma –dijo Borda– a la relación con Estados Unidos, de la cual considero también va a pasar por un momento difícil por causa del inicio de la carrera política que ya se inició en ese país y que terminará con las elecciones presidenciales de noviembre de 2020”.



A su turno, Carlos Arévalo, experto internacionalista, sostuvo que otro punto en la agenda de Blum deben ser las relaciones con Cuba y las dificultades en las relaciones entre los dos países por la presencia de los jefes del Eln en la isla.



