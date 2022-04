Por su conducta omisiva en un caso de duplicidad de registros y el giro de dineros por 3.087 alumnos que físicamente no asistieron a clase, Guillermo Castro Teherán, secretario de Educación de Sucre para 2011, deberá responder por un fallo fiscal, confirmado en segunda instancia, por 6.305 millones de pesos.



La sanción de la Contraloría se produjo en un proceso de responsabilidad fiscal que se inició en 2016 por un daño patrimonial al Estado por la falta de depuración del Sistema Integrado de Matrícula (Simat).



De acuerdo con el órgano de control, en el Simat se registraron mayores cantidades de alumnos, generando la captación de recursos adicionales, "que entrarían a sufragar gastos de alumnos que en realidad no existían, ya sea por la duplicidad en el sistema, o porque no estaban materialmente matriculados en cada Institución Educativa (IE) y Centro Educativo (CE) del Departamento", destacó la Contraloría.



El fallo señala que en el caso hubo una captación indebida de recursos, que se estandarizan para un mayor número de estudiantes que en realidad no eran beneficiarios del sistema educativo de Sucre. Pese a ello, esos estudiantes inexistentes, o 'fantasmas', siguen engrosando las cifras del Simat, conllevando a un daño económico a los recursos públicos.



Para la Contraloría, en este caso se configuró un daño patrimonial al Estado por 6.305.396.330 pesos, y los recursos del sistema general de participaciones "fueron objeto de menoscabo, al exigírsele un valor que no es acorde al número de estudiantes".



Para adelantar este proceso de responsabilidad fiscal, informó el órgano de control, se hizo una revisión a la base de dato de los alumnos matriculados y registrados en el año 2011, cundo ocurrieron los hechos, en el Simat. Estos datos se cotejaron con la lista de alumnos matriculados en los grados y grupos de preescolar, primaria, secundaria, media y adultos que reposan en los archivos de las instituciones educativas.



Se determinó así que existían 3.087 alumnos que físicamente no asistieron a clases durante esta vigencia; así mismo, había 446 estudiantes duplicados en la base de datos del Simat.

