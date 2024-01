Nórida Rodríguez dijo que garantizaría debido proceso a denuncias de acoso en RTVC

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, aseguró que no tolerará ningún tipo de acoso al interior del canal y que dará trámite a las recientes denuncias conocidas durante este miércoles 10 de enero.



En las últimas horas se conoció que algunas trabajadoras de la entidad habían enviado cartas a la gerencia en las que manifestaban que el subgerente de televisión, Hollman Morris, habría creado un entorno hostil, ofensivo y agresivo al interior del canal.



Dichas cartas fueron adjuntadas a un documento radicado ante la Procuraduría General, denunciando presunto acoso laboral, y que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció en exclusiva.

El documento de 38 páginas, conocido por este diario, daría cuenta de las denuncias interpuestas en la gerencia del Sistema de Medios Públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) por supuestos abusos laborales por parte del subgerente de televisión.



Silvana Orlandelli Uruburu, directora del Canal Señal Colombia, y otras altas funcionarias aparecen manifestando su inconformismo por el clima laboral.



Las acusaciones señalan que Morris, quien llegó a una subgerencia del sistema de medios públicos en junio del año pasado, habría abusado de su poder para cometer abusos laborales y cometer faltas de respeto contra la integridad de algunas trabajadoras.



Al respecto, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, y a quien llegaron en un inicio todas las cartas de inconfirmismo, se pronunció manifestando que garantizaría el debido proceso y no toleraría ningún tipo de acoso.

(Lea también: Ministerio de la Igualdad pidió a Procuraduría estudiar presuntos abusos en RTVC).

Desde mi llegada a la Gerencia de RTVC he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso FACEBOOK

TWITTER

"Desde mi llegada a la Gerencia de RTVC he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, mi oficina está abierta para todos los colaboradores.

He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso", dijo Rodríguez en su cuenta de X.



Además, dejó en claro que por el momento no dará más declaraciones.

Desde mi llegada a la Gerencia de @RTVCco, he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso, mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores.

He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento. — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) January 11, 2024

(Le puede interesar: Con plantón protestarán contra Hollman Morris por presuntos abusos laborales en RTVC).

Por ahora, se sabe que Nórida Rodríguez radicó ante la Procuraduría General las cartas que le han llegado de trabajadoras de la entidad y que ya activó el comité de convivencia del Canal.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: