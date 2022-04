La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dio su versión sobre los pormenores de la visita que algunos de sus integrantes realizaron a la cárcel La Picota de Bogotá el jueves 8 de abril, en la que estuvo presente Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, quien trabaja allí, y que es objeto de críticas.



Según la Comisión, la visita se hizo “como parte del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición, que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia desde las verdades que transforman”.



"¿Por qué las fuentes del Inpec pretenden relacionar a nuestro defensor de derechos humanos Danilo Rueda, con la Comisión de la Verdad, cuando nunca le preguntaron de qué organización venía?" FACEBOOK

Y fue el abogado Pedro Niño quien para ello, tramitó la entrada del reconocido defensor de derechos humanos Danilo Rueda y de Juan Petro.



Según la Comisión, con este último vienen “trabajando en temas comunes sobre derechos de los niños y jóvenes, junto a su organización Gea Transpersonal y Tinmarindebru, enfocado en memorias transgeneracionales e iniciativas de paz con transformaciones basadas en el reconocimiento de las verdades personales, familiares, comunitarias, sociales e institucionales”.



La Comisión Intereclesial negó que a la entrada a la cárcel funcionarios del Inpec les hayan preguntado a los tres visitantes sobre su identidad alguna y negaron haberse presentado como integrantes de la Comisión de la Verdad. Y, como así aparece registrado y se reportó en una nota periodística, la entidad cuestionó esas menciones.



“¿Por qué las fuentes oficiales del Inpec pretenden relacionar a nuestro defensor de derechos humanos Danilo Rueda, con la Comisión de la Verdad, cuando nunca le preguntaron de qué organización venía, y solo le dijeron que posiblemente en el Patio ERE 2 no había visita, y segundos después le dieron el paso?”, indicó la Comisión Intereclesial en un comunicado.



“¿Con qué propósito y quién hizo seguimiento a la visita y lo grabó en video?”, agregó la Comisión que señaló que las reuniones fueron respuesta a una invitación. El candidato Petro publicó en sus redes sociales dicha invitación, firmada por los condenados exsenadores Iván Moreno y Martín Morales Diz y hecha al abogado Niño, para tratar varios temas sobre la política criminal y la reforma a la justicia.

Según el candidato Petro, él no envió a su hermano a hablar con Iván Moreno, sino que fueron los presos quienes pidieron hablar con la Comisión Intereclesial.

Aquí les muestro:



1. Yo no mande hablar a nadie con Ivan Moreno. Son lo presos que pidieron hablar con la comision intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso.



2. Ivan Moreno oficia como representabte de los presos en DDHH pic.twitter.com/3j5L4I7sJV — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2022

“En ningún momento se habló de ofrecer rebajas de penas, amnistías por nuestra presencia, ni de votos a favor de una campaña por nuestra presencia. Nunca nuestra organización hablo de Perdón Social" FACEBOOK

Según la Comisión Intereclesial, la visita hubo dos espacios privados. Uno con Iván Moreno, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ y en juicio ante la Corte Suprema por otro caso de corrupción. Y otro con Álvaro García, exsenador condenado por la masacre de Macayepo, a petición de ambos excongresistas.



“Ambos tiempos cortos e interrumpidos pues luego ambos defensores fueron llamados a un registro en otro patio, teniendo que trasladarse al ERE2, allí le entregaron a cada uno una ficha y luego regresaron”, dice el comunicado de la Comisión quien aseguró que las citas versaron sobre la siguiente pregunta: “¿la experiencia de su vida qué deja para reconstruir sus vidas y que puede aportarle esto al país?”.



Y, según la Comisión Intereclesial, no se habló ni de “perdón social” ni de la campaña de Petro ni de excarcelaciones.



“En ningún momento y en ninguna circunstancia se habló de ofrecer rebajas de penas, amnistías, indultos o de beneficios judiciales por nuestra presencia, ni de dineros, ni de votos a favor de una campaña por nuestra presencia. Nunca nuestra organización hablo de Perdón Social, siempre de derecho restaurador”, dijo la entidad.



La Comisión indicó los tres visitantes recibieron almuerzo en el patio ERE 2 ante la imposibilidad de salir de la cárcel, en donde hablaron “de diversos temas”, y que los trámites para salir empezaron hacia las 2:30 de la tarde.



“Nunca se sostuvo una reunión de seis horas. Ni se fue testigo de reuniones privadas con llantos en ese lugar, mucho menos, se es parte de acuerdos de impunidad”, indicaron al insistir en que se trató de una acción más de otras que se vienen realizando “desde junio de 2002 como resultado de un Encuentro Internacional en el territorio del Cacarica, departamento del Chocó: sobre Comisiones de Verdad, Jurisdicción Universal y salidas a la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad”.



Reconocemos la imprudencia cometida al ingresar con el hermano de un candidato, en una contienda electoral tan polarizada; torpeza asumimos al ver que nos estaban grabando FACEBOOK

“Desde hace ya seis años este proceso de derecho restaurador que llevamos con más de 160 procesos étnico-territoriales y campesinos, junto a jóvenes de Bogotá y Cali, dieron impulso a los Actos de Reconocimiento de Responsabilidad de las Farc en Bojayá y La Chinita. Igualmente hemos gestado espacios de acercamiento con exmilitares de diversos rangos, con ex paramilitares y ex guerrilleros de las FARC, firmantes de distintos procesos de paz con diversas metodologías y dinámicas. Esta iniciativa es conocida y pública”, indicaron.



La Comisión Intereclesial reconoció como una “imprudencia” haber hecho la visita con “el hermano de un candidato, en una contienda electoral tan polarizada; torpeza asumimos al ver que nos estaban grabando y guardamos silencio en nuestro acceso”.



Y preguntó: “¿De dónde salen unos chats con temas que nunca fueron abordados? ¿Quiénes tienen dispositivos celulares dentro del centro carcelario? En el lugar de reunión no había ninguna cámara, celular o grabadora”.



“Nuestra organización ni es ente judicial, ni puede prometer rebajas de penas, pues eso corresponde al legislativo, a las cortes y al ejecutivo. Acaso como en el pasado, ¿continuamos siendo seguidos, estigmatizados y perfilados, para someternos a eventuales montajes y amenazas por nuestra legítima labor?”, insistió.



“Lamentamos las consecuencias de nuestras acciones, exentas de cálculos políticos, por las afectaciones a ciudadanos que tienen sus esperanzas en un candidato presidencial. También, por la exaltación generada con nuestra presencia, por estos acercamientos y encuentros con contrarios, distintos o enemigos, y los efectos de la manipulación mediática de fotos y de una grabación de video, con hechos que nunca ocurrieron y que acrecientan por desdicha, odios, pasiones y opiniones críticas sin contexto, desde otras campañas y voces ciudadanas”, agregó.



“¿Quiénes están detrás de este plan, tan seguros para habernos grabado y con capacidad para distorsionar la realidad?”, agregó la Comisión en el comunicado.



