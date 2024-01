'No sé de dónde las sacará el Fiscal': presidente de la SAE, sobre cifras de extinción

El presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, entregó el balance de la entidad el año pasado y las metas para el 2024. Aunque reconoció que tiene buena relación con la Fiscalía, se distanció de las cifras de extinción entregadas por el fiscal Francisco Barbosa. Anunció la entrega de La Rebaja a Minsalud.



(Puede leer: El clamor de presos de Guaduas que denuncian abusos de los 'plumas' del penal).

¿Cuál fue el balance de la entidad en 2023?



Es satisfactorio. Cuando llegamos me llamó mucho la atención del presidente saliente que decía: esta puede ser sin lugar a dudas la inmobiliaria más grande del país. En ese momento nos dijeron que si descuidan la actividad económica y se ponen solo a buscar rentabilidad social, puede haber un descalabro y acabar con la SAE. Al cierre de 2023 nos damos cuenta de que cumplimos con generar valor público y hacer una política pública de rentabilidad social y, además, en la actividad económica superamos con creces las cifras pasadas en términos de recaudo.

¿Qué recaudo lograron?



Fue el mayor en la historia, acotando algo y es que no acudimos a astucias contables. Antes, para lograr saldar la meta comercial se contabilizaban remanentes de periodos anteriores, nosotros no utilizamos remanentes. Teníamos una primera meta de 736.000 millones de pesos, decidimos hacer un esfuerzo interno y aumentarla a 756.000 millones. Y al cierre del periodo tenemos la muy buena noticia de que lo superamos con 806.000 millones.

¿Y la meta del 2024 es?



Tenemos una meta que se conduele con la situación del país, y por eso es de un billón de pesos. Es un compromiso político de la SAE con los colombianos, entonces necesitamos redoblar esfuerzos. Creemos, incluso, que podemos superar el billón, pero para ser responsables esa es la meta que nos hemos exigido.



(Puede leer: )

Facebook Twitter Linkedin

SAE entrega predio para sede en el Magdalena Medio de la Universidad de Caldas. Foto: SAE

¿Cómo les fue en entregas de bienes?



El presidente Petro ha dicho que aquellos predios con carácter productivo en el sector agrícola deben destinarse a la reforma agraria si son de la SAE. Pasa a manos campesinas en la producción y derechos de uso la tierra improductiva que teníamos por lavado de activo o algún otro delito. Es la reforma agraria en su más fiel expresión. Y los bienes extintos se los hemos ofrecido a la Agencia Nacional de Tierras para que los titule a campesinos. Hemos entregado 35.000 hectáreas, nuestra meta es que a 2024 tripliquemos esa cifra, aportar por lo menos 100.000 hectáreas más a la reforma.

¿Cómo les fue en la revisión de la Contraloría?



De las tres auditorías que tuvimos con la Contraloría, hemos podido establecer algunos hallazgos y oportunidades de mejora. Creemos que es bien importante que de los 85 hallazgos desde 2018, la Contraloría nos ayude a establecer unos planes de mejora. Hay hallazgos de tipo fiscal por administración de sociedades. Esas son otra SAE, administramos empresas en 17 sectores de la economía y la SAE no es experta en eso, así que hacer esa administración es bien difícil. Y yo creo que los hallazgos nos tienen que determinar un plan de acción para que la SAE cada vez deje de administrar más empresas. Tienen que pasar a ser administradas por quienes son expertos en el sector de esa economía.

¿Y viene algún cambio en ese sentido?



Hace pocos días me reuní con el ministro de Salud, y vamos a hacer el traspaso accionario de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud. Iniciamos con ese proceso, y es parte de lo que le digo: ¿qué sabemos de empresas del sector de la salud? El Ministerio sí, tiene la posibilidad de darle el manejo más eficiente a esta sociedad, y así con varias. Eso ya lo dialogamos, y vamos ya a citar a asamblea para legalizar el traslado de acciones –que son parte de lo que administramos– al Ministerio.

Usted ha hecho denuncias por suplantación. ¿Eso en qué va?



Instauramos 43 denuncias relacionadas a suplantación, 14 han sido por falsedad y fraude procesal. La última que instauré fue por falsificación de firma, me enteré por la prensa de que ya existía, lo que indago es que si existe, nos vinculen a mí y a la entidad como víctimas. Estoy a la espera de la respuesta.

Facebook Twitter Linkedin

SAE y presidente Petro entregan predio en Cauca. Foto: Archivo particular

¿Cree que la tarea de la entidad ha sido obstaculizada?



Nuestros gerentes han sido amenazados, hombres armados han llegado a intimidar a funcionarios en desalojos. Hay mensajitos mandando saludos de personas que sabe uno que no son reconocidas por ser amistosas. Sabemos que estamos afectando intereses poderosos.

La SAE siempre ha estado en el ojo del huracán porque ha tenido mafias que la han cooptado. ¿Cómo enfrentan eso?



No somos ente acusador, pero lo primero que nos causa una gran sospecha es la concentración de bienes en depositarios, esto no es una acusación ni mucho menos, no quiere decir que sea ilegal, pero por simple precaución hemos querido desconcentrar bienes en depositarios, hemos retirado a 89 depositarios por incumplimientos, y abierto convocatorias para 71 nuevos depositarios en la modalidad de depositarios populares.



(Lea además: Corte Suprema abre indagación contra el actual presidente del Senado, Iván Name).

¿Y con las autoridades?



Hemos solicitado a la Fiscalía establecer una mesa para cotejar el inventario periódicamente, que las cifras que ingresen a nuestro inventario sean las mismas de la Fiscalía, y que cualquier ente pueda verificarlas. Esas mesas han determinado un paralelismo: lo que tiene la Fiscalía con lo de nosotros.



Me causa cierta curiosidad que públicamente el Fiscal General diga que durante su periodo se han incautado activos por el orden de 30 billones de pesos, y que son alrededor de 30.000 activos. En las actas que tenemos en los operativos con la Fiscalía y en las mesas con ellos; esas cifras no son, no sé de dónde las sacará el Fiscal, no sé quién se las dirá, cuál será el motivo para decir una cifra tan abultada como 30 billones de pesos.

¿Por qué lo dice?



La cifra que nos dio la administración saliente en agosto de 2022 fue de 8,6 billones de pesos no valorados, porque incluso en documentos oficiales de la Fiscalía nos han dicho que no valoran, sino que estiman. Es una estimación a ojo, no tienen ningún avalúo que certifique la valoración, es decir, esos 30 billones. Me pregunto de dónde salen. La Fiscalía nos ha dicho que estiman el impacto sobre las finanzas criminales, lo que podría inflar esa estimación. Me pregunto: si las cifras que nos dan son de 8,6 billones sin avalúo, estimado, de toda la vía de la SAE y la antigua DNE, ¿cómo es que el Fiscal da una cifra de 30 billones?

Facebook Twitter Linkedin

SAE entrega canchas sintéticas a manifestantes del estallido social en Cali. Foto: SAE

¿Cómo está el inventario?



Algunos tienen avalúo, lo que nos interesa comercializar; otros no tienen; y otros lo tienen vencido. Hemos venido acelerando los avalúos, entonces en razón de la entidad no podríamos determinar el valor exacto del inventario de la SAE, eso es lo más honesto que se puede decir.



Si alguien quiere ponerle algún valor, debería decir que puede estar rondando por esto, pero 30 billones es una exageración que pierde todo sentido con las cifras que nos entregaron en el empalme. Solicité las cifras de los últimos cuatro años, al periodo del que hace referencia el Fiscal, y lo que se ha materializado en actas son 23.045 activos, la cifra que da la Fiscalía está, a mi modo de ver, está inflada en un 24 por ciento. En valor comercial muchísimo más.

¿Cuál es la cifra de los cuatro años de ustedes?



Yo sería irresponsable si me atrevo a dar una cifra, me gusta que las que doy puedan tener un respaldo. A vuelo de pájaro podría decir entre 12 o 15 billones, pero me da temor de decir algo si no tengo qué lo respalde.

¿Usted cree que el Fiscal está haciendo política?



No me corresponde a mí decirlo, por la naturaleza de la entidad que dirijo tengo la enorme responsabilidad de mantener una buena relación con la Fiscalía. Entre mejor sea la relación entre la SAE y la Fiscalía, mejor le va al país, porque va a ser más justa la actividad que procede en los procesos de extinción. Espero que según como se desarrolle la elección de la próxima fiscal, esa relación cada vez sea mejor. Lo digo sinceramente: las mesas que hemos tenido con la Fiscalía han funcionado muy bien.



Así que si el Fiscal está haciendo política, será valoración de otros. Yo quiero dejar claro que tanto con la doctora Liliana Donado como con Luz Ángela Bahamón (funcionarias de la Fiscalía) hemos trabajo armónicamente. Realmente lo que me preocupa es lo que públicamente ha dicho el Fiscal, quizás se ha equivocado, o con emoción.

Facebook Twitter Linkedin

Finca Damasco entregada por la SAE. Foto: SAE

¿Cómo se siente en este cargo, quiere seguir?



Es muy difícil. Cuando el presidente Gustavo Petro me ordenó que tenía que venir a dirigir la SAE, en ese momento no me sentí cómodo y me rehúse, incluso me atreví a sugerirle algunos nombres. Él muy enfático dijo que no iba a aceptar ninguna sugerencia y que me necesitaba aquí. El balance de nuestro paso tiene tanto de satisfacciones y alegrías, como también algún tipo de desengaños o frustraciones, porque las alegrías son cuando podemos transformar la realidad material de familias que habían perdido la fe; pero también siento algunas frustraciones respecto a todo lo más que podríamos hacer.

¿Cómo así?



La SAE no es una entidad agraria, pero hemos contribuido a la reforma agraria, y creo que podríamos hacer muchísimo más; la SAE no es una entidad llamada a generar la política estructural de cambio de la economía, sin embargo contribuimos un poquito a fortalecer la economía popular, y el Gobierno podría hacer mucho más. Se nos empieza a pasar mucho el tiempo y pudiéramos hacer mucho más.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: