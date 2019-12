No fueron interceptados negociadores del proceso de paz: Fiscalía

El vicefiscal, Jaime Camacho, aseguró al mediodía de este viernes que verificada la información sobre posibles escuchas ilegales a quienes hicieron parte de la mesa negociadora con las Farc, o fueron cercanos a ese proceso, se pudo concluir que cinco de las personas mencionadas no fueron interceptadas.



"La Fiscalía se toma muy en serio todas esas denuncias y hoy podemos decir que sobre la base de los números suministrados por los usuarios, y de los que se han mencionado recientemente, hay cinco personas que no han sido interceptadas, o esos número no han sido interceptados por la Fiscalía", afirmó Camacho.

El vicefiscal dijo que se trata de Humberto de La Calle, (exjefe de la mesa negociadora por parte del Gobierno), Iván Cepeda (senador), Enrique Santiago (abogado Farc), Diego Martínez y Jorge Enrique Ibañez.



"Los números que ellos entregaron no han sido interceptados nunca por la Fiscalía", reitero Camacho, quien señaló que en los casos de Álex Vernot y Carlos Mattos, investigados por el llamado caso Hyundai, "hay investigaciones y juicios en curso por corrupción judicial, y en el marco de esas investigaciones hubo interceptaciones controladas por los jueces de garantía".

El vicefiscal señaló que sobre el caso de Consuelo Parra, abogada, dijo que se están "verificando las interceptaciones, ya que han sido intermitentes desde 2009 a 2016. Y sobre Lina Sierra, abogada, "se identificó una interceptación del 2016 que se esta verificando".



Las abogadas son defensoras de integrantes del 'clan del Golfo', por lo que se esta verificando la legalidad de las mismas.



El funcionario resaltó que no hay más denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales, y en el caso de quienes participaron en las negociaciones se concluyó que "no ha habido ninguna interceptación, y que así lo puede afirmar con base en el trabajo técnico realizado con base en los números suministrados, resaltó que en el caso exsenadora Piedad Córdoba, se esta verificando porqué tiene una interceptación este año.



