No hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia: Fiscalía

En la retom#a del Palacio de Justicia, tomado a sangre y fuego por el de desaparecido grupo subversivo M-19 los días 6 y 7 de noviembre de 1985, no hubo personas desaparecidas, lo que hubo fue malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas.



Así lo estableció la Fiscalía General de la Nación que se basa en avances científicos y en los nuevos equipos tecnológicos de secuenciación de material genético.



El informe fue revelado por Noticias Caracol, que anticipó el hallazgo será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que sesiona en Barranquilla, donde realiza su 62 período extraordinario de sesiones hasta el 6 de septiembre.



(Le puede interesar: Misterios sin resolver: 33 años de la tragedia del Palacio de Justicia)

"Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", le dijo a Caracol Noticias Jorge Ricardo Sarmiento, fiscal investigador caso Palacio de Justicia.



Entre los desaparecidos tras la retoma figuraron por años varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos empleados de la cafetería.



"56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur (Bogotá). En la mayoría de los casos hemos encontrado cuerpos que fueron entregados en los cementerios, muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. De esos desaparecidos algunos que se entregó como 'Pepito Pérez' terminó siendo 'Manuel Gómez'", dijo, por su parte, Jairo Humberto Aróstegui, otro fiscal investigador del caso Palacio de Justicia.



Por su parte, Claudia Adriana García, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, ratificó las deficiencias en el proceso de identificación de los cuerpos.



"Hacíamos identificaciones con huellas dactilares pero no todos los cuerpos tenían huellas dactilares, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no son una identificación fehaciente. Para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que es lo que estamos corrigiendo en este momento 30 años después", aseveró la funcionaria a Noticias Caracol.



Por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia hay nueve líneas de investigación activas en contra de 14 militares de la época que fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, que revela que perdió la competencia para tomar decisiones judiciales con la entrada en vigencia de la JEP.



De la sentencia de la CIDH aún quedan por identificar seis víctimas, cuyos restos pueden, según las pesquisas de la Fiscalía, estar en manos de la familia equivocada.



ELTIEMPO.COM