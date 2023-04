En el foro 'Ley de sometimiento: hoja de ruta' organizado por EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, zanjó la polémica que se había presentado con el fiscal General, Francisco Barbosa, al respecto del proyecto de ley que propone eliminar algunos delitos como la inasistencia alimentaria, la injuria y el incesto.



El tema se discutió en una reunión con el Presidente Gustavo Petro luego de la cual, Barbosa dijo que se había llegado a un acuerdo para no despenalizar estas conductas y luego, Osuna dijo en medios que lo que dijo el Gobierno es que no ve apoyo en el Congreso para la iniciativa.



"No hay motivo de controversia ni desacuerdo alguno. Un medio me estaba preguntando por el relato y una periodista me dijo: 'entonces, ¿quien esta mintiendo? Nadie está mintiendo y ahí empezó un bulo, pero ya, queda resuelto.", dijo Osuna.



El ministro de Justicia aseguró que, en su concepto, cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley en el Congreso se pierde el control sobre el mismo.



"Dado que yo no veo en el Congreso ambiente para que se aprueba la despenalización, es muy probable que no este en el informe de ponencia vayan excluidos y el Gobierno no se va a oponer a ese informe de ponencia", dijo Osuna.

El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, procuradora y fiscal general, respectivamente, en foro de EL TIEMPO. Foto:12/04/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el foro, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que en la reunión con el presidente Petro él le escuchó decir que no se debió incluir la despenalización del incesto y que no hay motivos para seguir alimentando una polémica o una discusión pública.



"Estamos de acuerdo el Gobierno y nosotros de que no vaya la despenalización del incesto porque es un tema innecesario, o de la inasistencia alimentaria porque beneficia a las mujeres y a la familia. Podemos tener discusiones pero creo que en el Congreso no tiene ningún ambiente, como lo dijo el Ministro y como lo dijo el señor Presidente", aseguró.



Barbosa dijo que "no le hace bien al país" generar controversias. "Yo no estoy interpretando al Presidente, yo escuché al Presidente de la República. Entonces, sobre eso no quiero atropellar al ministro ni que haya una controversia, creo que queda superado y seguramente el Ministro no va a defender allá en el Congreso esos aspectos porque el Presidente considera que no debieron ser llevados al Congreso, como lo dijo en la reunión".

Según Barbosa, lo que se debe hacer ahora es concentrarse en sacar una "buen ley" de humanización carcelaria y mejorar algunas disposiciones de la iniciativa presentada.

